Nepal\'deki Sel Felaketi: 547 Ölü, 977 Kayıp

(ANKARA) - Nepal'in Çin sınırındaki Himalaya bölgesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 547'ye yükseldi. Nepal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu, 977 kişiden hala haber alınamadığını, kayıpların 517'sinin yabancı uyruklu olduğunu açıkladı.

Nepal ile Çin'in Tibet Özerk Bölgesi arasındaki sınır bölgesini çarşamba günü vuran sellerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken kayıplar ağırlaşıyor.

Nepal polisi, bugün yaptığı son açıklamada 547 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 473 kişinin de yaralandığını bildirdi. Nepal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA) ise 977 kişinin hala kayıp olduğunu ve bunların 517'sinin yabancı uyruklu olduğunu açıkladı.

Nepal Turizm Kurulu, felaketin ardından şu ana kadar 121 yabancı uyruklunun kurtarıldığını duyurdu. Kurtarılanlar arasında Hindistan, Çin ve Güney Kore vatandaşları bulunuyor. Üç kişinin uyruğunun ise henüz belirlenemediği bildirildi.

İKİNCİ SEL TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Arama kurtarma çalışmalarındaki en büyük risklerden biri, ilk felaketin ardından oluşan göl. Çin'in Nepal Büyükelçiliği, heyelan enkazının suyun önünü kesmesi sonucu oluşan göldeki su seviyesinin yüksek olduğunu ve suyun taşmaya başladığını açıkladı.

Büyükelçilik, gölün doğal setinin daha fazla yarılması ve yeni bir sele yol açması riski bulunduğunu belirterek, "Nepal ve Çin'deki kurtarma ve acil müdahale çalışmaları açısından durum şu anda kritik bir aşamada" açıklamasını yaptı.

Çin devlet medyası daha önce gölden su taşmaya başlaması üzerine arama kurtarma çalışmalarının geçici olarak durdurulduğunu bildirmişti. Çalışmalar daha sonra yeniden başlatıldı. Çin ve Nepal makamlarının göldeki gelişmeleri izlemeyi ve risk değerlendirmesi yapmayı sürdürdüğü belirtildi.

Çin'e bağlı Tibet Özerk Bölgesi'nde ise can kaybının üçten beşe yükseldiği, 558 kişinin hala kayıp olduğu açıklandı.

NEPAL 1200 ASKER DAHA GÖREVLENDİRDİ

Nepal hükümeti, arama ve kurtarma çalışmalarını hızlandırmak amacıyla 1200 ilave askeri Rasuwa'dan Chitwan'a kadar nehir kıyılarına ve afetten etkilenen diğer bölgelere sevk etti. Nepal polisi de 4 bin 473 polis personelinin operasyonlarda görev yaptığını bildirdi.

Özellikle Trishuli Nehri'nin sürüklediği naaşların felaket bölgesinden yüzlerce kilometre uzakta bulunması yetkililerin çalışmalarını güçleştiriyor. NDRRMA'ya göre 221 kişinin cenazesi Katmandu'nun yaklaşık 186 kilometre güneyindeki Chitwan'da, 134 kişinin cenazesi ise yaklaşık 200 kilometre güneydeki Nawalparasi East bölgesinde bulundu.

Chitwan Bölge Yöneticisi Ganesh Aryal, bazı naaşların kimlik tespitini güçleştirecek durumda olduğunu ve morg kapasitesinin dolması nedeniyle bir kamu binasının cenazelerin muhafazası için kullanılmaya başlandığını söyledi.

RASUWA'YA YALNIZCA HELİKOPTERLERLE ULAŞILABİLİYOR

Felaketin en ağır vurduğu bölgelerden Rasuwa'nın ülkenin geri kalanıyla kara bağlantısı büyük ölçüde kesildi. Nepal Enformasyon Bakanı Bikram Timilsina, bölgenin "fiziksel olarak tamamen bağlantısının kesildiğini" belirterek hasarın boyutunun henüz tam olarak belirlenemediğini söyledi. Timilsina, mahsur kalanlara yalnızca helikopterlerle ulaşılabildiğini kaydetti.

Nepal Ordusu ayrıca Rasuwa'daki bir hidroelektrik projesinin tünellerinde mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Şiddetli yağışlar, dağlık arazi ve yıkılan köprüler de operasyonları zorlaştırıyor.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), felaketten yaklaşık 93 bin kişinin etkilenmiş olabileceğini tahmin ediyor. Kuruluş, acil müdahale çalışmaları için 25 milyon İsviçre frangına ihtiyaç olduğunu belirterek, yardım kampanyası başlattı.

Şİ ACİL TOPLANTIYA BAŞKANLIK ETTİ

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de felaketin ardından yürütülen çalışmaları koordine etmek üzere acil durum toplantısına başkanlık etti. Çin devlet haber ajansı Xinhua'ya göre toplantıda, Çinli ve yabancı kayıpların bulunması için çalışmaların sürdürülmesi ve Nepal'deki afetzedelere acil yardım sağlanması kararlaştırıldı.

Çin yönetimi ayrıca Nepal'e acil yardım sağlayacağını ve uluslararası kurtarma iş birliğinin yürütülmesi gerektiğini bildirdi.

Felakete, ilk değerlendirmelerin aksine bir deprem değil, buzul çökmesinin yol açtığı belirlenmişti. Çöken buzulun tetiklediği büyük su ve enkaz dalgası yerleşim yerlerini, yolları ve köprüleri sürüklemiş, Nepal ile Çin arasındaki önemli sınır geçişlerinden birini tahrip etmişti.