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Netanyahu'ya Gazze'de büyük şok! Keskin nişancı yeğeni öldürüldü - Son Dakika

Netanyahu'ya Gazze'de büyük şok! Keskin nişancı yeğeni öldürüldü

Son Güncelleme: 06.11.2023 10:53

Gazze'de devam eden çatışmalar İsrail Başbakanı Netanyahu'ya büyük bir şok yaşattı. Netanyahu'nun yeğeni Yüzbaşı Yair Edou Netanyahu, Kassam Tugayları ile yaşanan bir çatışmada hayatını kaybetti.

Gazze'de katliam yapan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yeğeni Yüzbaşı Yair Edou Netanyahu, Kassam Tugayları'na karşı çatışmada öldürüldü.

SICAK ÇATIŞMADA CAN VERDİ

Gazze'yi bir aydır havadan bombalayan, bir yandan da karadan kente sızmaya çalışan İsrail ordusu; Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın büyük direnişi ile karşılaştı. Bölgede sıcak çatışmalar sürerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan yeğeni Yair Netanyahu'nun İzzettin El Kassam Tugayları tarafından öldürüldüğü öne sürüldü.

KESKİN NİŞANCI BİRLİĞİNİN KOMUTANIYDI

Rusya merkezli Sputnik'te yer alan haberde, "İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yeğeni Yüzbaşı Yair Edou Netanyahu, Kassam'a karşı aktif çatışma sırasında Gazze'de öldürüldü." ifadeleri yer aldı. Öte yandan Yair Edou Netanyahu'nun Gazze'ye giren ve tehlikeli keskin nişancı olarak adlandırılan derin sızma keskin nişancı birliğinin liderliğini yaptığı öğrenildi.

Netanyahu'ya Gazze'de büyük şok! Keskin nişancı yeğeni öldürüldü

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Son Dakika Dünya Netanyahu'ya Gazze'de büyük şok! Keskin nişancı yeğeni öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Netanyahu'ya Gazze'de büyük şok! Keskin nişancı yeğeni öldürüldü - Son Dakika
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