Netanyahu\'dan Ateşkes Gecikmesi Açıklaması

Dünya

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in bugün Hamas tarafından serbest bırakılması planlanan rehinelerin listesini henüz almadığını ve bunun da ateşkesin başlamasını geciktireceğini söyledi.

Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun 'serbest bırakılması beklenen rehinelerin listesinin alınmasındaki gecikmeyle ilgili' bir güvenlik değerlendirmesi yaptığını söyledi. Netanyahu'nun ofisi, "İsrail Savunma Kuvvetleri'ne saat 08.30'da yürürlüğe girmesi planlanan ateşkesin, İsrail'in serbest bırakılacak rehinelerin listesini alana kadar başlamayacağını bildirdik. Hamas bu listeyi sağlamayı taahhüt etti" açıklamasını yaptı.

İsrail başbakanlık ofisinin açıklamasından kısa bir süre sonra, Hamas gecikmenin 'teknik nedenlerden' kaynaklandığını belirten bir açıklama yaptı. Hamas, 'ateşkes anlaşmasının şartlarına bağlılığını teyit ettiğini' bildirdi.