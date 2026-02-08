Netanyahu\'dan Washington hamlesi: Ziyaretini bir hafta öne aldı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD'nin İran ile yürüttüğü müzakerelerin hız kazandığı bir dönemde, Donald Trump ile acil görüşmeler yapmak amacıyla Washington ziyaretini bir hafta öne çekti.

ÇARŞAMBA GÜNÜ TRUMP İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Netanyahu'nun Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı'nın önümüzdeki çarşamba günü Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesinin beklendiği belirtildi. Görüşmenin ana gündem maddesinin İran'la yürütülen müzakereler olacağı ifade edildi.

"BALİSTİK FÜZELER VE BÖLGESEL DESTEK MASADA OLMALI"

Açıklamada, Netanyahu'nun İran'la yapılacak olası bir anlaşmanın yalnızca nükleer faaliyetlerle sınırlı kalmaması gerektiği görüşünde olduğu vurgulandı. İsrail Başbakanı'nın, müzakerelerin İran'ın balistik füze programına kısıtlamalar getirmesini ve Tahran'ın bölgedeki müttefiklerine verdiği desteğin sona erdirilmesini de içermesi gerektiğine inandığı kaydedildi.

Netanyahu'nun Washington temaslarının, Orta Doğu'da artan gerilim ve İran dosyasının geleceği açısından kritik bir döneme denk geldiğine dikkat çekiliyor.

İran ile ABD arasında sekiz ay aradan sonra, 6 Şubat'ta Umman'da yapılan ilk dolaylı müzakerelerin ardından müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabakata varıldı.