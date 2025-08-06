Netanyahu Güvenlik Kabinesi\'ni Topluyor

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'nin tamamının işgali dahil, saldırı planlarını görüşmek için Güvenlik Kabinesi'ni toplayacağı bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yarın akşam yerel saatle 18.00'de Güvenlik Kabinesi'ni toplayacağı belirtildi. Toplantıda Gazze'nin tamamının işgali dahil, bölgeye yönelik saldırı planlarının ele alınacağı ifade edildi. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve diğer askeri yetkililerin uyarısına rağmen Güvenlik Kabinesi'nin, Gazze'nin tamamının işgaline yönelik plana onay vermesinin beklendiği aktarıldı.