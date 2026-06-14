Netanyahu Güvenlik Kabinesini Toplayacak

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yarın güvenlik kabinesini toplayacağı bildirildi.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, yarın yerel saatle 19.30'da güvenlik kabinesini toplayacağını duyurdu. Toplantıda, İran ile ABD arasındaki muhtemel bir anlaşmaya ilişkin yaklaşımlar ve Lübnan'ın güneyindeki askeri ilerleyişin durdurulması ile saldırıların azaltılmasının değerlendirileceği belirtildi.