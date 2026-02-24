Netanyahu: Her türlü senaryoya hazırız - Son Dakika
Netanyahu: Her türlü senaryoya hazırız

Netanyahu: Her türlü senaryoya hazırız
24.02.2026 09:29
İsrail Başbakanı Netanyahu, zorlu günlerin yaşandığını ve her senaryoya hazırlıklı olduklarını belirtti.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Karmaşık ve zorlu günler yaşıyoruz. Her türlü senaryoya hazırız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, İran'a yönelik olası ABD saldırısına ilişkin konuştu. İsrail Meclisi'nde agresif sözlerle karşı karşıya kaldığını belirten Netanyahu, "Karmaşık ve zorlu günler yaşıyoruz. Kimse bugünün ne getireceğini bilmiyor. Her türlü senaryoya hazırız" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, ABD ile İsrail arasında bugüne kadar hiç olmadığı kadar sıkı ilişkiler geliştiğini kaydederek, Tahran yönetimine İsrail'e saldırı düzenlemeleri halinde hayal bile edemeyecekleri bir güçle karşılık vereceklerini ilettiğini söyledi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Netanyahu: Her türlü senaryoya hazırız - Son Dakika

SON DAKİKA: Netanyahu: Her türlü senaryoya hazırız - Son Dakika
