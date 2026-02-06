Netanyahu ilk kez Epstein'ın İsrail bağlantısı iddialarına yanıt verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Netanyahu ilk kez Epstein'ın İsrail bağlantısı iddialarına yanıt verdi

Netanyahu ilk kez Epstein\'ın İsrail bağlantısı iddialarına yanıt verdi
06.02.2026 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jeffrey Epstein dosyalarının uluslararası yankısı büyürken, İsrail uzun süredir sessiz kaldığı konuda ilk kez konuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Epstein'ın İsrail istihbaratı adına çalıştığı yönündeki iddialara doğrudan yanıt vererek, tartışmaların merkezindeki eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ile Epstein ilişkisini hedef aldı. Netanyahu, kamuoyunda ''kanıt'' olarak sunulan bu yakınlığın gerçekte tam tersini gösterdiğini savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Jeffrey Epstein dosyalarının yeniden gündeme gelmesinin ardından, Epstein'ın İsrail adına çalıştığı yönündeki iddialara ilk kez açık şekilde cevap verdi. Netanyahu, özellikle Epstein ile eski İsrail Başbakanı Ehud Barak arasındaki ilişkiye işaret eden iddiaları kesin bir dille reddetti.

Netanyahu açıklamasında, Epstein'ın Barak ile olan temaslarının istihbarat bağlantısı kurmak için delil olarak sunulamayacağını vurguladıve "Jeffrey Epstein'ın Ehud Barak ile olan alışılmadık derecede yakın ilişkisi, Epstein'ın İsrail için çalıştığı anlamına gelmez; tam tersini kanıtlar." dedi.

"KOMPLO TEORİLERİ GERÇEKLERİN YERİNİ ALAMAZ"

Netanyahu, kamuoyunda ve sosyal medyada sıkça dile getirilen "Epstein Mossad için çalışıyordu" iddialarının kanıta değil spekülasyona dayandığını savundu. Bu tür söylemlerin, Epstein'ın ABD merkezli suç dosyalarının önüne geçerek yanlış bir siyasi anlatı oluşturduğunu ifade etti.

İsrail Başbakanı'na göre, Epstein'ın farklı ülkelerden siyasetçiler ve iş insanlarıyla kurduğu ilişkiler, devletler adına yürütülen gizli görevlerin kanıtı değil, kişisel ve finansal temasların bir yansıması.

"İSRAİL DEMOKRASİSİNİ BALTALAMAK İÇİN..."

İsrail Başbakanı Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eski başbakanı yerden yere vurdu. Netanyahu şu ifadeleri kullandı:"Yirmi yılı aşkın bir süre önce yaşadığı seçim yenilgisinin etkisinde kalan Barak, yıllardır İsrail demokrasisini baltalamak için saplantılı bir şekilde çalışıyor ve seçilmiş İsrail hükümetini devirmek için başarısız girişimlerde bulunan anti-Siyonist radikal solla işbirliği yapıyor.

Barak'ın kişisel saplantısı, kitlesel protesto hareketlerini körüklemek, huzursuzluğu artırmak ve yanlış medya anlatılarını beslemek de dahil olmak üzere, İsrail hükümetini baltalamak için hem kamuoyu önünde hem de perde arkasında faaliyetlerde bulunmasına yol açtı."

EPSTEİN- BARAK İLİŞKİSİ YENİDEN MERCEK ALTINDA

ABD'de yayımlanan yeni Epstein belgeleriyle birlikte, Jeffrey Epstein'ın Barak ile geçmişte birden fazla kez bir araya geldiği, bazı iş ve yatırım çevrelerinde temas kurduğu bilgileri yeniden gündeme gelmişti. Bu durum, özellikle İsrail'in Epstein üzerindeki olası rolüne dair iddiaları alevlendirmişti.

Netanyahu'nun açıklaması, bu iddialara karşı İsrail devletinin en üst düzeyinden gelen ilk doğrudan yanıt olarak kayda geçti.

Epstein dosyalarının parça parça kamuoyuna açıklanması, yalnızca ABD'de değil, uluslararası alanda da siyasi yankılar yaratmaya devam ediyor. Netanyahu'nun çıkışı, İsrail'in bu tartışmalarda kurumsal olarak hedef alınmasına karşı net bir pozisyon alma hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Jeffrey Epstein, Ehud Barak, Politika, İsrail, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu ilk kez Epstein'ın İsrail bağlantısı iddialarına yanıt verdi - Son Dakika

Hatay’da duygulandıran buluşma Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi
Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Sebebi akılalmaz Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti! Sebebi akılalmaz
Eski eşini pompalı tüfekle öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet Eski eşini pompalı tüfekle öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet
Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı
Beşiktaş, Agbadou transferinde mutlu sona ulaştı Beşiktaş, Agbadou transferinde mutlu sona ulaştı
Galatasaray, Sacha Boey’i KAP’a bildirdi İşte transferin maliyeti Galatasaray, Sacha Boey'i KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti
15 Temmuz darbe girişimine katılan ihraç subay yakalandı 15 Temmuz darbe girişimine katılan ihraç subay yakalandı
Trabzonspor’dan Konyaspor’a iki transfer birden Trabzonspor'dan Konyaspor'a iki transfer birden

16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:38
Süper Lig’de görülmemiş olay Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
Süper Lig'de görülmemiş olay! Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:30
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
16:19
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
16:06
Eski kocasının sözleri Müge Anlı’yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
15:50
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi Babasının feryatları yürekleri dağladı
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı
15:39
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 17:11:36. #7.11#
SON DAKİKA: Netanyahu ilk kez Epstein'ın İsrail bağlantısı iddialarına yanıt verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.