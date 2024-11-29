Netanyahu, Lübnan ile Ateşkesi İhlal Edenlere Cevap Verme Hazırlığında

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NETANYAHU, Lübnan ile yapılan ateşkesin ardından yaptığı açıklamada, "Anlaşmanın ağır bir şekilde ihlal edilmesi halinde orduya yoğun bir savaşa hazırlanması talimatı verdim" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes sonrası yaptığı açıklamada İsrail ordusuna Lübnan'daki ateşkesin bozulması halinde İsrail'in başlatacağı 'yoğun bir savaşa' hazır olmaları talimatını verdi.

Netanyahu açıklamasında,"İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ateşkesin bozulması halinde Lübnan'da yoğun bir savaşa hazırlanma talimatı verdim. Eğer ateşkes anlaşması ihlal edilirse, tam ölçekli savaşa geçeceğiz'" dedi.