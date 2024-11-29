Netanyahu, Lübnan ile Ateşkesi İhlal Edenlere Cevap Verme Hazırlığında - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Netanyahu, Lübnan ile Ateşkesi İhlal Edenlere Cevap Verme Hazırlığında

Netanyahu, Lübnan ile Ateşkesi İhlal Edenlere Cevap Verme Hazırlığında

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile yapılan ateşkesin ihlali halinde orduya yoğun bir savaşa hazırlanmaları talimatını verdi.

29.11.2024 09:28  Güncelleme: 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NETANYAHU, Lübnan ile yapılan ateşkesin ardından yaptığı açıklamada, "Anlaşmanın ağır bir şekilde ihlal edilmesi halinde orduya yoğun bir savaşa hazırlanması talimatı verdim" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes sonrası yaptığı açıklamada İsrail ordusuna Lübnan'daki ateşkesin bozulması halinde İsrail'in başlatacağı 'yoğun bir savaşa' hazır olmaları talimatını verdi.

Netanyahu açıklamasında,"İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ateşkesin bozulması halinde Lübnan'da yoğun bir savaşa hazırlanma talimatı verdim. Eğer ateşkes anlaşması ihlal edilirse, tam ölçekli savaşa geçeceğiz'" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Binyamin Netanyahu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu, Lübnan ile Ateşkesi İhlal Edenlere Cevap Verme Hazırlığında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:33 Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı
10:08 Güney Hastanesi’nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım
10:01 Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 2.1 büyüdü Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 2.1 büyüdü
09:46 Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı Döviz büroları ve kuyumculardan sahte dolar fırsatçılığı
02:43 Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti
15:13 TBMM’de Google’ı tedirgin eden yasa hazırlığı TBMM'de Google'ı tedirgin eden yasa hazırlığı
14:56 ’’24 saatte evlenebilirim’’ diyen Defne Samyeli’nin tek bir kriteri var ''24 saatte evlenebilirim'' diyen Defne Samyeli'nin tek bir kriteri var
14:52 İstenmeyen reklamlara karşı net çözüm geliyor İstenmeyen reklamlara karşı net çözüm geliyor
14:51 Sahte dolar nasıl anlaşılır İşte sayma makinelerini bile atlatan paradaki sır Sahte dolar nasıl anlaşılır? İşte sayma makinelerini bile atlatan paradaki sır
14:51 Soyguncular, televizyon yıldızına çekiçle saldırıp mücevher dükkanını soydu Soyguncular, televizyon yıldızına çekiçle saldırıp mücevher dükkanını soydu
14:38 Savaşın ateşi Devler Ligi’ne sıçradı Savaşın ateşi Devler Ligi'ne sıçradı
14:35 Polisi arayarak “Annem evde hareketsiz yatıyor“ dedi, gerçek bambaşka çıktı Polisi arayarak "Annem evde hareketsiz yatıyor" dedi, gerçek bambaşka çıktı
14:30 İstanbul’da istedikleri şarkının çalınmamasına sinirlenen 3 kişi tetikçi, tutup garsonu öldürdü İstanbul'da istedikleri şarkının çalınmamasına sinirlenen 3 kişi tetikçi, tutup garsonu öldürdü
14:23 Ticaret Bakanı Bolat: Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti Ticaret Bakanı Bolat: Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 10:51:39. #1.13#
SON DAKİKA: Netanyahu, Lübnan ile Ateşkesi İhlal Edenlere Cevap Verme Hazırlığında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.