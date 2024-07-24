Netanyahu'nun ABD Kongresi Konuşması Protestolarla Karşılandı - Son Dakika
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Netanyahu'nun ABD Kongresi Konuşması Protestolarla Karşılandı

Netanyahu\'nun ABD Kongresi Konuşması Protestolarla Karşılandı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma sırasında binlerce gösterici protesto amaçlı toplandı. Kongre binası dışında ve içinde gerçekleşen protestolarda polis müdahale etti. Netanyahu'nun konuşması sırasında salonda ve sokaklarda protestolar yaşandı. Ayrıca bazı kongre üyeleri de Netanyahu'nun ziyaretini protesto etti. Konuşmasında Netanyahu, İran'a odaklanarak İsrail'in İran ile savaştığını belirtti ve ABD'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

24.07.2024 22:52
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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ABD Kongresi'nde konuşma yaptı. Netanyahu'nun konuşması sırasında Kongre binası dışında ve içinde binlerce gösterici protesto amaçlı toplandı. Tel Aviv'de de özellikle Hamas tarafından rehin alınanların aile ve yakınları tarafından protesto edildi.

Kongre dışındaki sokaklarda, polisin protestoculara biber gazıyla müdahale ettiği bildirildi.

Netanyahu konuşmasını yapmak üzere kürsüye doğru yürürken salondaki bir protestocu kameralara yansıdı. Protestocunun rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşma istediği anlaşıldı. İlerleyen dakikalarda Kongre içinde beş protestocu gözaltına alındı.

Bazı kongre üyeleri de Netanyahu ve yönetiminin Gazze'deki savaşını protesto etmek amacıyla toplantıya katılmadı.

Boykot yapanlar arasında, Netanyahu'nun ziyaretinin "uygunsuz" olduğunu söyleyen eski Demokrat Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi de yer aldı.

Konuşması sırasında Netanyahu, "İsrail ve ABD birlikte olduğunda biz kazanırız, onlar kaybeder" dedi ve "Biz kazanacağız" sözlerini ekledi. 7 Ekim'i, New York'taki 11 Eylül saldırılarıyla karşılaştırdı. Kongre üyelerinden büyük alkış aldı.

Netanyahu, İsrail'in Hamas, Hizbullah veya Husilerle savaşırken aslında "katil" İran'la savaştığını söyledi. Konuşmasının çoğunda İran'a odakladı.

Netanyahu ayrıca rehinelerin ailelerine seslendi ve herkes evine dönene kadar "dinlenmeden çalışacağını" söyledi. ABD Başkanı Biden'a "rehineler adına yorulmak bilmeyen çabaları" için teşekkür etti.

İsrail Başbakanı hem bugünkü göstericiler hem de ABD'de bir dönem büyük yankı uyandıran ve kalabalık grupların katılımıyla gerçekleştirilen üniversite protestolarını yapanlara tepki gösterdi.

Birçok İsrail karşıtı protestocunun "kötülüğün yanında yer almayı seçtiğini" ifade etti.

Protestoculara "İran'ın kullanışlı aptalları haline geldiklerini" söyledi.

Netanyahu, ABD'deki üniversite kampüslerdeki protestolara dair "antisemitizmi kınamakta başarısız olduklarını" söylediği üniversite başkanlarını eleştirdi.

Netanyahu'nun konuşması Tel Aviv'in merkezinde bir ekrana yansıtıldı ve özellikle rehine yakınları tarafından protesto edildi. Rehine yakınlarından biri onun ve kendisini alkışlayan Kongre üyelerinin "cinayete ortak olduğunu" ve "siyasi hırslarını bırakmalarını" söyleyerek isyan etti.

Netanyahu konuşmasını bitirirken İsrail'in her zaman "Amerika'nın vazgeçilmez müttefiki" ve "sadık dostu" olarak kalacağını söyledi. ABD'ye İsrail'e verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Netanyahu'nun ABD Kongresi Konuşması Protestolarla Karşılandı - Son Dakika

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