Netanyahu\'nun BM\'de Mamdani\'yi hedef alması ve İsrail\'i savunması bekleniyor

(ANKARA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bugün yapacağı konuşmada, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi hedef alması ve İsrail'e yönelik savaş suçu suçlamalarına karşı ülkesini savunması bekleniyor.

Netanyahu'nun New York ziyareti, İsrail lideri ile Mamdani arasındaki gerilimin de odağında bulunuyor.

Mamdani, seçim kampanyası sırasında, Netanyahu'nun savaş suçları nedeniyle New York'a gelmesi halinde tutuklanması gerektiğini savunmuş, ancak daha sonra belediye başkanı olarak Netanyahu'yu tutuklatma konusunda hukuki yetkisinin bulunmadığı sonucuna vardığını açıklamıştı. Mamdani bu hafta Netanyahu'yu, Filistinlilere yönelik savaşın "mimarı" olarak nitelendirdi.

Netanyahu ise hafta başında yayımladığı video mesajında, Mamdani'ye doğrudan seslenerek, New York'a "kahraman askerlerimiz hakkındaki gerçeği" ve "senin hakkındaki gerçeği anlatmak" için gittiğini söyledi. Netanyahu ayrıca Mamdani'yi, Hamas'ı desteklemekle suçladı. İsrail Başbakanı'nın bugün yapacağı konuşmanın, uluslararası kamuoyundan ziyade, yaklaşan İsrail seçimlerine yönelik siyasi mesajlar içerebileceği değerlendiriliyor.

Eski İsrail'in ABD Büyükelçisi Michael Oren, Netanyahu'nun BM konuşmasının, bir "seçim kampanyası konuşmasına" benzeyebileceğini belirtti. Oren, Netanyahu'nun Mamdani ve İran'a yönelik eleştirileri üzerinden İsrail'deki kararsız seçmenleri kendi tarafına çekmeye çalışabileceğini ifade etti.

TRUMP İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENMİYOR

Netanyahu'nun ABD ziyareti de alışılmadık derecede kısa olacak. İsrail Başbakanı'nın perşembe sabahı New York'a ulaşmasının ve BM Genel Kurulu'nda öğleden sonra konuşma yaptıktan sonra aynı gün ABD'den ayrılmasının beklendiği bildirildi.

Netanyahu'nun, Arjantin, Bolivya, Paraguay, Panama ve Etiyopya cumhurbaşkanları ile Kolombiya cumhurbaşkanı yardımcısı ve Yunanistan, Slovenya ve Papua Yeni Gine başbakanlarıyla görüşmesi planlanıyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi ise beklenmiyor. Netanyahu ile Trump, 28 Şubat'ta İran'a karşı ortak bir savaş başlatmış, ancak ABD ile İran arasında haziran ayında varılan geçici ateşkes sonrasında iki lider arasında görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştı. Netanyahu söz konusu anlaşmaya karşı çıkmıştı.

İsrail'de yapılan kamuoyu yoklamaları, Trump'ın İsrail'in güvenliğine bağlılığı konusunda soru işaretlerinin arttığını gösterirken, ABD yönetimi İsrail'e milyarlarca dolarlık silah satışını sürdürüyor.

İsrail dış politikası üzerine çalışmalar yürüten Mitvim Enstitüsü Başkanı Nimrod Goren, Trump ile görüşme yapılmamasının, İsrail seçimlerine yaklaşık bir ay kala Netanyahu açısından olumsuz bir siyasi mesaj oluşturabileceğini söyledi. İsrail'de genel seçimlerin 27 Ekim'de yapılması planlanıyor. Kamuoyu yoklamaları, Netanyahu'nun iktidarını kaybedebileceğine işaret ediyor.

İSRAİL'E YÖNELİK ULUSLARARASI BASKI ARTIYOR

İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı olan Netanyahu, geçmiş yıllardaki BM konuşmalarında özellikle İran'ın nükleer programını hedef alan görsel sunumlar ve çeşitli materyaller kullanmıştı. Netanyahu, geçen yıl kürsüye çıkmak üzereyken bazı ülke delegasyonları salonu terk etmiş, BM Genel Kurulu'ndaki İsrail yanlıları ise Netanyahu'yu alkışlamıştı.

Netanyahu'nun bu yılki konuşmasında da İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını savunması, uluslararası eleştirilere yanıt vermesi ve İran'ın oluşturduğunu öne sürdüğü tehdide dikkati çekmesi bekleniyor. İsrail, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği saldırıların ardından Gazze'de başlattığı savaş nedeniyle giderek artan uluslararası diplomatik baskıyla karşı karşıya bulunuyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama emri nedeniyle çok sayıda ülkeye seyahat edemiyor. Mahkeme, 2024 yılında Netanyahu, dönemin İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden biri hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

İngiltere, Fransa ve Kanada da bu ay Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri ve yerleşimci şiddetiyle bağlantılı kişi ve yapılara yönelik yaptırımlar açıklamıştı. Bu adımlar Washington yönetiminden ise sınırlı tepki gördü.