Netanyahu\'nun eşine ait fotoğraf karesi olay oldu

Gazze'de binlerce masum sivilin katledilmesinde başrol oynayan, şimdi ise İran'a saldırarak bölgeyi adeta cehenneme çeviren İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu'nun eşine ait bir fotoğraf karesi viral oldu.
İsrail'de İran saldırılarına karşı sivil halk sığınaklarda yaşam mücadelesi verirken Sarah Netanyahu, Miami'de yeni uyanmış halde bir otelin balkonunda görüntülendi.
