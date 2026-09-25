Netanyahu\'nun olaylı BM konuşmasında İngiltere, Fransa ve Erdoğan\'a tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM'de yaptığı sert konuşmada hem düşmanlarını hem de müttefiklerini sert bir dille eleştirdi ve salonda büyük bir tepkiye yol açtı.İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlerde iktidarda kalabilmek için kıran kırana bir yarışın içinde olan Netanyahu, BM Genel Kurulu'ndaki küresel platformu, İran liderlerinden New York'un ilk Müslüman belediye başkanına ve ortakları İngiltere, Fransa ve Türkiye'ye dek herkese saldırmak için kullandı.Dünyanın dört bir yanından gelen onlarca temsilci salonu terk ederken, bazıları yuhalayıp tepki gösterdi. Bu sırada Netanyahu'nun kendi ekibi ayağa kalkıp alkışladı ve oturum başkanı düzeni sağlamak için bağırdı.Netanyahu, kendisine sırtını dönenlere hitaben, "Bu salonu henüz terk etmemiş başka korkaklar varsa, lütfen şimdi bunu yapsınlar" dedi.Netanyahu New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi "antisemitik" olmakla suçlayarak sert çıktı ve "Bu şehrin belediye başkanı seçildiğinizden beri pek çok Yahudi artık kendini güvende hissetmiyor" iddiasında bulundu.Mamdani, yetkisi olmadığını kabul etmeden önce, Netanyahu hakkında bir Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tutuklama emrini uygulama tehdidinde bulunmuştu.Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 2024'te Hamas'ın savaş suçlarından Netanyahu'nun sorumlu olduğuna inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu açıklamıştı. Netanyahu, UCM'nin iddialarını reddediyor.Mamdani, İsrail başbakanına yanıt olarak "Netanyahu konuşmasını, Filistinlilere yönelik soykırımını aklama amacı taşıyan asılsız yalanları tekrarlamak için kullandı" dedi."Yine de hiçbir yalan, onun savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği iddiasıyla çıkarılan bir Uluslararası Ceza Mahkemesi tutuklama emrinin muhatabı olduğu gerçeğini değiştiremez."Bazıları "soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıyan onlarca protestocu BM yakınında toplandı. Aralarında Hollywood yıldızı Susan Sarandon'ın da bulunduğu çok sayıda gösterici gözaltına alındı.Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Trump yönetiminin kendisine vize vermemesi nedeniyle BM toplantısına katılamadı.Netanyahu'nun konuşmasından önce yayınlanan bir video mesajında ??Abbas, "Bu hukuksuz cezalandırıcı tedbirleri reddediyor, bunların dayandırıldığı suçlamaları ve gerekçeleri de kabul etmiyoruz" dedi.

İngiltere, Fransa ve Erdoğan'a tepki İsrail'in tarihi ortakları olan ve eleştirilerini giderek daha açık bir dille dile getiren İngiltere ve Fransa da Netanyahu'nun hedefindeydi.İngiltere ve Fransa, işgal altındaki Batı Şeria'dan yapılan İsrail ürünlerine yönelik sınırlı yaptırımlar uyguladı.Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BM'deki konuşmasında Hamas'ın Batı Şeria'da faaliyet göstermediğini öne sürerek İsrail'in tepkisini çekti. Netanyahu, kürsüdeki konuşması sırasında geçmişteki sömürge imparatorlukları nedeniyle İngiltere ve Fransa'ya yüklendi."İsrail'i, o küçücük İsrail'i sömürgecilikle suçluyorlar; hem de ne sömürgecilik... Peki bizi kim suçluyor? Aralarında İngiltere ve Fransa'daki insanlar da var. Allah aşkına, bu terimi icat eden bizzat kendileriydi" dedi.Netanyahu'nun, geçen yılki BM Genel Kurulu'nda Batılı ülkelerin Filistin devletini tanıma girişimine öncülük eden Macron ile ilişkileri zaten gergindi.Netanyahu, İran hakkında özellikle sert bir dil kullanarak ülkeyi "katil bir diktatörlük" olarak nitelendirdi.İsrail ve ABD güçlerinin yaklaşık yedi aydır İran'a yönelik saldırılarının, Tahran'ın nükleer silah geliştirme kapasitesini durdurduğunu söyledi.Netanyahu konuşması sırasında, İsrail istihbaratının Hizbullah üyelerine gönderilmeden önce patlayıcılarla donattığı iddia edilenlere benzer bir çağrı cihazını havaya kaldırdı.Bu cihazlar daha sonra patlatılmış, onlarca Hizbullah üyesinin yanı sıra çevredeki sivillerin de ağır yaralanmasına yol açmıştı.Türkiye'yi, İran destekli İslamcı grup Hamas'ı desteklemekle suçlayan Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da "tiran" olarak nitelendirdi. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .