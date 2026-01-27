Vay Netanyahu vay! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı - Son Dakika
Vay Netanyahu vay! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı

Vay Netanyahu vay! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
27.01.2026 09:32
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefonla konuşurken çekilmiş bir fotoğrafı kısa sürede gündem oldu. Netanyahu'nun cep telefonu kamerasını bantla kapattığı dikkatlerden kaçmazken, hassas alanlarda casusluk veya kayıt yapılmasını önlemek için böyle bir güvenlik önlemi aldığı düşünülüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefonla görüşme yaptığı sırada çekilen bir fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada ve uluslararası kamuoyunda gündem oldu. Fotoğrafta Netanyahu'nun cep telefonunun kamera kısmını bantla kapattığı görüldü.

"DİJİTAL TAKİP RİSKİNİ AZALTIYOR"

Görüntü, özellikle güvenlik çevrelerinde ve sosyal medyada farklı yorumlara yol açtı. Uzmanlar, bu uygulamanın hassas alanlarda olası casusluk faaliyetlerini, izinsiz görüntü alınmasını veya dijital takip riskini azaltmaya yönelik bir güvenlik önlemi olabileceğine dikkat çekti.

ÜST DÜZEY SİYASETÇİLER BU YOLA BAŞVURUYOR

Daha önce de birçok üst düzey siyasetçi ve güvenlik yetkilisinin benzer yöntemlere başvurduğu bilinirken, Netanyahu'nun bu tercihi, devlet yöneticilerinin kişisel iletişim güvenliğine verdiği önemi yeniden gündeme taşıdı.

TARTIŞMALAR ALEVLENDİ

Fotoğrafın yayılmasıyla birlikte dijital güvenlik, akıllı telefonlar üzerinden yapılabilecek olası sızmalar ve kişisel veri riskleri de yeniden tartışılmaya başlandı.

