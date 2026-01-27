Vay Netanyahu vay! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefonla görüşme yaptığı sırada çekilen bir fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada ve uluslararası kamuoyunda gündem oldu. Fotoğrafta Netanyahu'nun cep telefonunun kamera kısmını bantla kapattığı görüldü.
Görüntü, özellikle güvenlik çevrelerinde ve sosyal medyada farklı yorumlara yol açtı. Uzmanlar, bu uygulamanın hassas alanlarda olası casusluk faaliyetlerini, izinsiz görüntü alınmasını veya dijital takip riskini azaltmaya yönelik bir güvenlik önlemi olabileceğine dikkat çekti.
Daha önce de birçok üst düzey siyasetçi ve güvenlik yetkilisinin benzer yöntemlere başvurduğu bilinirken, Netanyahu'nun bu tercihi, devlet yöneticilerinin kişisel iletişim güvenliğine verdiği önemi yeniden gündeme taşıdı.
Fotoğrafın yayılmasıyla birlikte dijital güvenlik, akıllı telefonlar üzerinden yapılabilecek olası sızmalar ve kişisel veri riskleri de yeniden tartışılmaya başlandı.
