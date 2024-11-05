Netanyahu, sağ kolu olarak nitelendirilen Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı. Gallant'ın yerine mevcut Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın getirildi.
Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Galant'ın görevden alındığı belirtildi. Gallant'ın görevden alınmasına ilişkin açıklamada, Netanyahu'nun "(Gallant ile) Aramızdaki güven sarsıldı. Çok kez aramızdaki boşluğu kapatmaya çalıştım ama bu daha da genişledi." ifadesi dikkati çekti.
Yerel basında çıkan haberlerde, Gallant'ın yerine Savunma Bakanlığı görevine mevcut Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın getirildiği ifade edildi.
Görevden alınan Savunma Bakanı Gallant, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Devleti'nin güvenliği her zaman hayatımın misyonuydu ve öyle kalacak" dedi.
Netanyahu ile Gallant'ın arasının açık olduğu biliniyordu. İsrail Başbakanı daha önce de Gallant'ı görevden alma girişiminde bulunmuş ancak protestolar sonrası bu kararından geri adım atmıştı.
Son Dakika › Dünya › Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu - Son Dakika
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