Netanyahu, Trump ile Washington\'da Buluşacak

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, yarın ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da bir araya gelecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu resmi temaslarda bulunmak üzere bugün ABD'nin başkenti Washington'a gidecek. Netanyahu'nun yarın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Washington programı kapsamında kısa süre önce hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenecek cenaze törenine de katılacağı bildirildi.