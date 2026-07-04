Netanyahu ve Trump Yakında Buluşacak

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'yakın zamanda' bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğü belirtildi. Görüşmede Netanyahu, Trump'ı ABD'nin 250'nci Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik etti. Netanyahu'nun, Trump'a, 'ABD'nin küresel özgürlüğün garantörü olduğunu ve İsrail'in iki ülke arasındaki yakın bağı büyük bir takdirle karşıladığını' söylediği kaydedilen açıklamada, ikilinin yakın gelecekte ABD'de bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.