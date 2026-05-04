Netanyahu\'nun duruşması başlamasına saatler kala ertelendi

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluktan yargılandığı davanın duruşması başlamasına saatler kala ertelendi.
İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ifade vereceği duruşmanın, savunma tarafının talebi doğrultusunda ileri tarihe alındığını duyurdu. Netanyahu'nun avukatı Amit Haddad'ın gece saatlerinde ilettiği talep üzerine bugünkü duruşmanın ertelendiği belirtildi. Duruşmanın ertelenme sebebine ilişkin açıklama yapılmadı.
