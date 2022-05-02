Netflix, Meghan Markle'ın animasyon dizisi Pearl'ü iptal etti - Son Dakika
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BBC

Netflix, Meghan Markle'ın animasyon dizisi Pearl'ü iptal etti

02.05.2022 14:30
Netflix, Meghan Markle'ın animasyon dizisi Pearl'ü iptal etti

Netflix, giderlerini azaltmak için Meghan Markle’ın yaratıcısı olduğu Pearl adlı animasyon dizi projesini iptal etti.

Netflix, Meghan Markle'ın yaratıcısı olduğu Pearl adlı animasyon dizi projesini iptal etti.

Geçen ay kullanıcı sayısında azalış yaşayan ve bunun devam edebileceğini belirten Netflix'in değeri 50 milyar dolar civarında düşmüştü.

Bunun üzerine şirket, giderlerini azaltmak için bazı projeleri iptal etmeye başlamıştı.

Sussex Düşesi Meghan Markle'ın eşi Prens Harry ile kurduğu Archewell Productions, Meghan'ın dizide prodüktörlük yapacağını açıklamıştı.

Dizinin tarihteki etkileyici kadınlardan ilham alan 12 yaşındaki bir kızın maceralarını anlatması planlanıyordu.

Öte yandan Netflix, Archewell Productions ile başka projeler üzerinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Bunlardan biri de Heart of Invictus adlı bir belgesel.

Bu yapım, Prens Harry tarafından başlatılan ve görev sırasında yaralanan askerlerin spor yarışmaları için düzenlenen Invictus Oyunları'ndaki atletleri anlatacak.

Archewell Prodcutions, BBC'nin sorularına bir yanıt vermedi.

Netflix, çocuklar için planlanan diğer animasyon dizilerden Dino Daycare ve Boons and Curses'ı da iptal etti.

Netflix bu ay yaptığı açıklamada 2022'nin ilk üç ayında 200 bin abone kaybettiklerini, ikinci çeyrekte ise 2 milyon kişinin aboneliğini iptal edebileceğini belirtmişti.

Bazı analistler Netflix'in pandemi boyunca çok güçlü bir şekilde büyüdüğünü ve artık büyümek için önünde kolay bir yol kalmadığını düşünüyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele edebilmek için harcamalarını kısan tüketicilerin de ilk yaptığı tasarruflardan biri, Netflix ve benzeri abonelikleri sonlandırmak oluyor.

Disney ve Amazon'un bu alanda yarattığı rekabet de Netflix'in işini zorlaştırıyor.

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Meghan Markle, Prens Harry, Animasyon, Netflix, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netflix, Meghan Markle'ın animasyon dizisi Pearl'ü iptal etti - Son Dakika

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