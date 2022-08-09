Malikanesi FBI ajanları tarafından basılan Donald Trump isyan etti: Hiçbir ABD başkanının başına böyle bir şey gelmedi - Son Dakika
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Malikanesi FBI ajanları tarafından basılan Donald Trump isyan etti: Hiçbir ABD başkanının başına böyle bir şey gelmedi

09.08.2022 04:24

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da bulunan malikanesi dün FBI ajanları tarafından basıldı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Trump, "Güzel evim şu anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi, bu milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD Başkanının başına böyle bir şey gelmedi" dedi. Baskının Trump'ın görev boyunca devlete ait gizli kayıtları alıp almadığını öğrenmek adına düzenlendiği belirtildi.

Her yaptığıyla olay olan eski ABD Başkanı Trump, bu sefer de FBI ajanlarının evini aramasıyla gündeme geldi. Haberi bizzat duyuran Trump, yazılı bir açıklama yaptı.

"GÜZEL EVİM İŞGAL ALTINDA"

Trump, " Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi, bu milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD Başkanının başına böyle bir şey gelmedi." ifadelerini paylaştı.

Trump'ın Florida'daki evi FBI ajanları tarafından basıldı
Trump'ın Florida'daki evi.

KASALARINDAN BİRİ KIRILDI

FBI ajanlarının mülkünde bulunan bir kasayı kırdığını iddia eden Trump, "İlgili devlet kurumlarıyla yapılan çalışma ve iş birliğinden sonra evime yapılan bu habersiz baskın gerekli veya uygun değildir." değerlendirmesinde bulundu.

GİZLİ KAYITLAR ARANIYOR

Associated Press, konudan bilgisi bulunan kişilere dayanarak, FBI aramasının, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğunu belirtti.

Adalet Bakanlığının, bu yılın başlarında Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi tarafından Mar-A-Lago'dan alınan 15 kutu belgenin içinden çıkan gizli kayıtların varlığını araştırdığı kaydedildi. Federal yasaların, gizli devlet belgelerinin yasalarca belirlenmiş yetkili yerlerden dışarı çıkarılmasını yasakladığı bilgisi paylaşıldı.

YORUMLAR
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Trump evinin FBI ajanları tarafından basıldığını duyunca çıldırdı: İşgal ettiler Trump evinin FBI ajanları tarafından basıldığını duyunca çıldırdı: İşgal ettiler Trump'ın Florida'daki evinde FBI araması Trump'ın Florida'daki evinde FBI araması
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Malikanesi FBI ajanları tarafından basılan Donald Trump isyan etti: Hiçbir ABD başkanının başına böyle bir şey gelmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malikanesi FBI ajanları tarafından basılan Donald Trump isyan etti: Hiçbir ABD başkanının başına böyle bir şey gelmedi - Son Dakika
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