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New York Belediye Başkanlığına Eric Adams seçildi - Son Dakika

New York Belediye Başkanlığına Eric Adams seçildi

03.11.2021 07:53

ABD'nin New York kentinde yapılan belediye başkanlığı seçimini demokrat aday Eric Adams kazandı. Makamındaki ikinci siyahi belediye başkanı olacak olan Adams, Türk dostu olarak da tanınıyor.

New Yorklular kentin 110. belediye başkanını seçmek için sandık başına gitti. New York'un beş bölgesinden biri olan Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, Cumhuriyetçi rakibi, sokak güvenliği için "Koruyucu Melekler" adlı organizasyonun kurucusu ve radyo sunucusu Curtis Sliwa'ya karşı yarıştı.

MAKAMINDAKİ İKİNCİ SİYAHİ İSİM OLDU

Resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığı seçimini Adams kazandı. 61 yaşındaki Adams, New York Belediye Başkanlığına seçilen ikinci siyahi Amerikalı oldu.

TÜRK DOSTU OLARAK BİLİNİYOR

Türk dostu olarak bilinen Eric Adams, siyasete atılmadan önce 22 yıl Polis Departmanında görev yaptı ve başkomiserliğe kadar yükseldi. Diyabet nedeniyle sol gözündeki görme kaybını vegan olduktan sonra geri kazandığını söyleyen Adams, başkan seçilmesi halinde, işe bisikletle gidip geleceği vaadiyle de dikkati çekiyor.

Yoksul 6 çocuklu bir aileden gelen Adams, 1 Ocak 2022'de belediye başkanlığını iki dönem bu görevi yürüten Bill de Blasio'dan devralacak.

New York Belediye Başkanlığına Eric Adams seçildi

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya New York Belediye Başkanlığına Eric Adams seçildi - Son Dakika Dünya


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