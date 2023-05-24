New York'ta saldırıya uğrayan Türk vatandaşı bir daha yürüyemeyebilir - Son Dakika
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New York'ta saldırıya uğrayan Türk vatandaşı bir daha yürüyemeyebilir

New York'ta saldırıya uğrayan Türk vatandaşı bir daha yürüyemeyebilir

24.05.2023 22:37

Amerika Birleşik Devletleri'nde metroda saldırıya uğrayan Türk vatandaşı Emine Yılmaz'ın ciddi şekilde yaralandığı ve yürüme şansının çok az olduğu öğrenildi.

New York polisinin aktardığı bilgiye göre Türk vatandaşı Emine Yılmaz, pazar günü New York- Manhattan'da bir tren istasyonunda Kamal Samrade adlı bir kişi tarafından metro raylarına doğru itildi. Olayda 35 yaşındaki Yılmaz'ın, boynundan ve omuriliğinden ciddi şekilde darbe aldığı söylendi.

"BOYNUNDAN AŞAĞISINI HAREKET ETTİRME İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK"

Yılmaz'ın iş arkadaşı Shiv Patel de işe gittiği esnada saldırıya uğrayan Türk vatandaşının hastanede tedavisinin devam ettiğini söylerken, boynundan aşağısını hareket ettirmesi ihtimalinin çok düşük olduğu bilgisini paylaştı.

"Gofoundme" sitesinde, hastane masrafları için bir yardım kampanyası başlatan Patel, Emine Yılmaz'ın, doktorların söz konusu tespitine rağmen bir gün sonra kollarını hareket ettirmeyi başardığını fakat iyileşme sürecinin çok uzun ve ekonomik olarak zorlu olacağını ifade etti.

200 BİN DOLARLIK YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

"Hiç kimse özellikle de sadece kendi geçimini sağlamaya çalışırken böylesine korkunç bir trajediyle yüzleşmek zorunda kalmamalı." diyen Patel'in başlattığı 200 bin dolarlık yardım kampanyasına şu ana kadar Türk vatandaşları ve Amerikalılar tarafından 10 bin doların üzerinde bağış toplandı.

New York Polis Departmanı (NYPD) verilerine göre, 2022'de New York'ta, metro raylarına itilen 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti, bir kişi de ölümden döndü.

CİNAYETE TEŞEBBÜSLE SUÇLANIYOR

Güvenlik kameraları tarafından olayın yaşandığı metro istasyonunun çıkış bölgesinde elinde kahve ile yürürken tespit edilen 39 yaşındaki Kamal Samrade, cinayete teşebbüs suçlamasıyla yargı karşısına çıkacak.

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New York'ta saldırıya uğrayan Türk vatandaşı bir daha yürüyemeyebilir New York'ta saldırıya uğrayan Türk vatandaşı bir daha yürüyemeyebilir

Emine Yılmaz, New York, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya New York'ta saldırıya uğrayan Türk vatandaşı bir daha yürüyemeyebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: New York'ta saldırıya uğrayan Türk vatandaşı bir daha yürüyemeyebilir - Son Dakika
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