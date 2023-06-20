New York'taki bir elektrikli bisiklet dükkanında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti

NEW ABD'nin New York şehrindeki bir elektrikli bisiklet dükkanında günün ilk saatlerinde çıkan yangının üst katlara sıçraması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

New York şehri itfaiye yetkilileri, Manhattan Adası'nın güneydoğusunda bulunan bisiklet dükkanında çıkan yangının ihbarının gece yarısında hemen sonra alındığını bildirdi.

Yangın nedeniyle 2 erkek ve 2 kadının öldüğünü aktaran yetkililer, hastaneye kaldırılan 2 kadının da durumunun kritik olduğu bilgisini paylaştı.

Yangına müdahale eden bir itfaiyecinin de hafif şekilde yaralandığı aktarılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Elektrikli bisikletlerin büyük kısmı, çok sayıda yangına sebep olduğu düşünülen lityum iyon pillerle çalışıyor.

Nisanda New York kentinin Queens bölgesinde elektrikli bisiklet nedeniyle çıkan bir yangında iki çocuk hayatını kaybetmişti.