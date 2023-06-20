New York'taki bir elektrikli bisiklet dükkanında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
New York'taki bir elektrikli bisiklet dükkanında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti

New York'taki bir elektrikli bisiklet dükkanında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti

20.06.2023 16:23

ABD'nin New York şehrindeki bir elektrikli bisiklet dükkanında çıkan yangın üst katlara sıçradı ve 4 kişi hayatını kaybetti. Yangın nedeniyle 2 erkek ve 2 kadın öldü, 2 kadın ise kritik durumda hastaneye kaldırıldı. Yangına müdahale eden bir itfaiyeci hafif şekilde yaralandı. Elektrikli bisikletlerin lityum iyon pillerle çalışması nedeniyle yangın çıkma riski taşıdığı belirtiliyor. Nisanda New York'ta bir elektrikli bisiklet yangınında iki çocuk hayatını kaybetmişti.

NEW ABD'nin New York şehrindeki bir elektrikli bisiklet dükkanında günün ilk saatlerinde çıkan yangının üst katlara sıçraması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

New York şehri itfaiye yetkilileri, Manhattan Adası'nın güneydoğusunda bulunan bisiklet dükkanında çıkan yangının ihbarının gece yarısında hemen sonra alındığını bildirdi.

Yangın nedeniyle 2 erkek ve 2 kadının öldüğünü aktaran yetkililer, hastaneye kaldırılan 2 kadının da durumunun kritik olduğu bilgisini paylaştı.

Yangına müdahale eden bir itfaiyecinin de hafif şekilde yaralandığı aktarılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Elektrikli bisikletlerin büyük kısmı, çok sayıda yangına sebep olduğu düşünülen lityum iyon pillerle çalışıyor.

Nisanda New York kentinin Queens bölgesinde elektrikli bisiklet nedeniyle çıkan bir yangında iki çocuk hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Bebe Rexha'ya konser sırasında yüzüne telefon atıldı Bebe Rexha'ya konser sırasında yüzüne telefon atıldı

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya New York'taki bir elektrikli bisiklet dükkanında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Eski eşini motosikletle çarpıp öldürdü, yaptığı savunma pes dedirtti
15:54 Sürmeli Baba, cinlerin gerçek görüntüsünü anlattı
15:43 Cinlerin gerçek görüntüsü nasıl? Sürmeli Baba detaylarıyla anlattı: Ayakları toynaklı, bacakları kıllı
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti
15:20 Kars'ta kadın kıyafeti giyen sırt çantalı şüpheli yakalandı
15:19 Volkan Demirel, Fenerbahçe iddiaları ile ilgili konuştu: Hedefim Hatayspor'u ayağa kaldırmak
15:19 İstifalara kulak tıkayan Kılıçdaroğlu: Değil 6'lı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım
15:17 Kars'ta kadın kıyafetiyle dolaşan şüpheli psikolojik sorunları olan genç çıktı
15:15 Volkan Demirel, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu: Hayalim Hatayspor'u ayağa kaldırmak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2023 17:13:46. #1.11#
SON DAKİKA: New York'taki bir elektrikli bisiklet dükkanında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement