New York Times manşetten duyurdu:12 Rus generalin ölümünde ABD istihbaratının parmağı var! - Son Dakika

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ABD'nin en prestijli gazetelerinden The New York Times, Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'tan beri süregelen savaşta hayatını kaybeden 12 Rus generalin bir bölümünün, ABD'nin verdiği istihbarat yardımıyla öldürüldüğünü öne sürdü.

GİZLİ SAVAŞ PLANINI DA İFŞA ETTİLER

Gazetenin aktardığına göre; ABD'nin Ukrayna ordusuna verdiği gerçek zamanlı istihbaratlar, Rus ordusunun sıklıkla değişen mobil karargâhının lokasyonunu ve Rusya'nın gizli savaş planından alınan asker harekatlarını içeriyor.

İSTİHBARAT YARDIMIYLA ÖLDÜRÜLENLERİN SAYISI AÇIKLANMADI

New York Times'a konuşan ismi paylaşılmayan kaynaklar, Rus generallerden kaçının ABD istihbaratı yardımıyla öldürüldüğünü veya harekatlar hakkında bilgilerin nasıl elde edildiğini belirtmedi.

"NİYETİMİZ BU DEĞİLDİ"

Geçen hafta sonu Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un ziyareti sırasında Doğu Ukrayna'ya yapılan saldırıda ise ABD istihbaratı kullanılmadığı iddia edildi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, haberin yayımlanmasından sonra istihbaratı Ukrayna'yla Rus generallerin öldürülmesi niyetiyle paylaşmadıklarını ifade etti.