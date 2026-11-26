New York'un dünyaca ünlü Macy's Şükran Günü Geçit Töreni, 100. kez yapılacağı yıl ertelendi. Dev balonlarıyla bilinen gösteri, kenti etkisi altına alması beklenen şiddetli fırtına nedeniyle perşembeden cumartesiye alındı; BBC'nin haberine göre tören, tarihinde ilk kez hava koşulları yüzünden başka bir güne kaydırıldı.

Karar açıklandığında hazırlıklar çoktan başlamıştı. Macy's, "Katılımcılarımızın ve izleyicilerimizin güvenliği en büyük önceliğimiz. Kent yönetimi ve ilgili kurumlarla yakın istişarenin ardından bu yılki kutlamayı taşıma kararı aldık" açıklamasını yaptı. Törenin cumartesi günü yerel saatle 08.30'da başlaması bekleniyor.

RÜZGÂRIN HIZI SAATTE 97 KİLOMETREYİ BULABİLİR

ABD Ulusal Hava Servisi, perşembe günü yerel saatle 10.00'dan cuma 01.00'a kadar geçerli şiddetli rüzgâr uyarısı yayımladı. Rüzgârın hızının saatte 97 kilometreye ulaşabileceği belirtiliyor. Bu hızda, gökdelenlerin arasında süzülen dev balonların uçurulması mümkün görünmüyor. Fırtınanın ülkenin doğusunda sağanak ve kıyı taşkınlarına, iç kesimlerde kar yağışına yol açması da bekleniyor.

SON KEZ İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA YAPILAMAMIŞTI

İlk kez 1924'te, bayram satışlarını artırmak için mağaza çalışanları ve aileleri tarafından düzenlenen tören, yalnız 1942-1944 yıllarında yapılamadı; o dönemde kauçuk ve helyum savaş için ayrılmıştı. 1971'de ise fırtına yüzünden balonlar uçurulmadı ama tören iptal edilmedi.

Yaklaşık 4 kilometrelik güzergâh, Macy's'in Herald Meydanı'ndaki mağazasından başlayıp Manhattan'ın Upper West Side semtinde sona eriyor.

TELEVİZYONDA GEÇEN YILIN TÖRENİ YAYIMLANACAK

Töreni her yıl ekrana getiren NBC, perşembe günü 2025'teki geçit törenini yeniden yayımlayacağını duyurdu. Mağazanın önünde sahne alması planlanan country şarkıcısı Megan Moroney ile Teddy Swims'in ve onlarca ünlü ismin cumartesi günü törene katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor.

Kaynak: BBC