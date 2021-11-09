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Nijer'de okul yangını: 25 çocuk hayatını kaybetti, 14 çocuk yaralandı - Son Dakika

Nijer'de okul yangını: 25 çocuk hayatını kaybetti, 14 çocuk yaralandı

09.11.2021 00:12
Nijer'de okul yangını: 25 çocuk hayatını kaybetti, 14 çocuk yaralandı

Batı Afrika ülkesi Nijer'in Maradi şehrinde ahşap ve samandan inşa edilen bir okulda çıkan yangında en az 25 öğrenci hayatını kaybetti, 5'i ağır 14 öğrenci de yaralı olarak kurtuldu.

Nijer'in güneyindeki Maradi kentinde bir okulda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 25 öğrenci yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Maradi Bölge Valisi Chaibou Aboubacar, okul öncesi eğitim gören 5-6 yaşlarındaki 25 çocuğun yangında hayatını kaybettiğini belirtti.

14 ÖĞRENCİ YARALANDI

Aboubacar, 5'i ağır 14 öğrencinin de yaralandığını ve 9 Kasım'dan başlayarak 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

SAMANDAN YAPILMA DERSLİKLER

Yangının çıkış nedeni bilinmezken, sınıfların samanla çevrili olması nedeniyle alevlerin hızla yayıldığı belirtiliyor. Dünyanın en fakir ülkelerinden Nijer'de ahşap malzemelerin de kullanıldığı samandan yapılma dersliklere sık rastlanıyor. Bu dersliklerde zaman zaman yangın çıksa da çok azı ölümle sonuçlanıyor.

Nijer'de okul yangını: 25 çocuk hayatını kaybetti, 14 çocuk yaralandı

Nijer, Okul, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Nijer'de okul yangını: 25 çocuk hayatını kaybetti, 14 çocuk yaralandı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Nijer'de okul yangını: 25 çocuk hayatını kaybetti, 14 çocuk yaralandı - Son Dakika
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