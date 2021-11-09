Nijer'de okul yangını: 25 çocuk hayatını kaybetti, 14 çocuk yaralandı

Nijer'in güneyindeki Maradi kentinde bir okulda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 25 öğrenci yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Maradi Bölge Valisi Chaibou Aboubacar, okul öncesi eğitim gören 5-6 yaşlarındaki 25 çocuğun yangında hayatını kaybettiğini belirtti.

14 ÖĞRENCİ YARALANDI

Aboubacar, 5'i ağır 14 öğrencinin de yaralandığını ve 9 Kasım'dan başlayarak 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

SAMANDAN YAPILMA DERSLİKLER

Yangının çıkış nedeni bilinmezken, sınıfların samanla çevrili olması nedeniyle alevlerin hızla yayıldığı belirtiliyor. Dünyanın en fakir ülkelerinden Nijer'de ahşap malzemelerin de kullanıldığı samandan yapılma dersliklere sık rastlanıyor. Bu dersliklerde zaman zaman yangın çıksa da çok azı ölümle sonuçlanıyor.