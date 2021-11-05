Üye Girişi
Nijer'de yaşanan terör saldırısında belediye başkanı da dahil 69 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Nijer'de yaşanan terör saldırısında belediye başkanı da dahil 69 kişi hayatını kaybetti

05.11.2021 00:12
Nijer'de yaşanan terör saldırısında belediye başkanı da dahil 69 kişi hayatını kaybetti

Nijer'in Mali sınırına düzenlenen terör saldırısında aralarında bir belediye başkanının da bulunduğu 69 kişi hayatını kaybetti. Saldırıdan 15 kişinin kurtulduğu ve 9 kişinin arandığı açıklandı.

Nijer devlet televizyonuna açıklama yapan İçişleri Bakanı Alkache Alhada, 2 Kasım'da Tillaberi bölgesindeki Adab-Dab köyünün kimliği belirsiz silahlı terörist gruplar tarafından saldırıya uğradığını söyledi.

69 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Alhada, saldırıda köyün bağlı olduğu Banibangou ilçesi belediye başkanı da dahil 69 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti. Saldırının, Banibangou Belediyesinden bir heyetin köye yaptığı ziyaret esnasında düzenlendiği ve hayatını kaybedenler arasında güvenliği sağlayan milislerin de olduğu öğrenildi. Saldırıdan 15 kişinin kurtulduğu ve 9 kişinin arandığı belirtildi. Tillaberi, bir süredir DEAŞ'ın Sahel kolunun saldırılarına maruz kalıyor.

7 AYDA 420 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, Burkina Faso ve Nijer'de de sık sık saldırı düzenliyor. Nijer, Sahel'deki diğer komşusu Burkina Faso ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Nijer'deki terör saldırıları nedeniyle son 3 yılda 313 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi, 235 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ocaktan temmuza kadar Nijer'in Mali ve Burkina Faso sınırında düzenlenen 9 terör saldırısında 420 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Nijer'de yaşanan terör saldırısında belediye başkanı da dahil 69 kişi hayatını kaybetti

Togo Cumhuriyeti, Süleyman Soylu, Burkina Faso, Nijer, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Nijer'de yaşanan terör saldırısında belediye başkanı da dahil 69 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir 23:52 Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir İngiltere'nin pek çok bölgesinde görüldü! Gökyüzündeki yeşil ışık topunun sırrı henüz çözülemedi 23:34 İngiltere'nin pek çok bölgesinde görüldü! Gökyüzündeki yeşil ışık topunun sırrı henüz çözülemedi Galatasaraylı kaleci Muslera'dan Lokomotiv Moskova'ya tepki: 1 puan yarıyormuş gibi vakit geçirdiler 23:15 Galatasaraylı kaleci Muslera'dan Lokomotiv Moskova'ya tepki: 1 puan yarıyormuş gibi vakit geçirdiler
Vitor Pereira'dan sürpriz değişiklik! Royal Antwerp-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti 21:54 Vitor Pereira'dan sürpriz değişiklik! Royal Antwerp-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti Son dakika! Bakan Çavuşoğlu ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı 21:22 Son dakika! Bakan Çavuşoğlu ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu 20:16 Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu
Tüm gücünü kaybeden PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş getirildi 18:57 Tüm gücünü kaybeden PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş getirildi Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor 17:35 Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor

Son Dakika Haberleri
00:12 Nijer'de yaşanan terör saldırısında belediye başkanı da dahil 69 kişi hayatını kaybetti
00:04 ABD'de, George Soros dahil 18 milyardere koronavirüs için para yardımı yapılmış
23:51 Lokomotiv Moskova maçı sonrası taraftarın Mohamed'e siniri geçmedi: Efsaneler ölmez, şekil değiştirir
23:34 İngiltere'nin pek çok bölgesinde görüldü! Gökyüzündeki yeşil ışık topunun sırrı henüz çözülemedi
23:18 Hastane çalışanından korkunç itiraf! İki kadını öldürüp 100'den fazla cesede istismarda bulunmuş
23:16 Dikkat çeken fotoğraf detayı! Kaftancıoğlu ve Kabaktepe yan yana poz verdi
23:14 Galatasaraylı kaleci Muslera'dan Lokomotiv Moskova'ya tepki: 1 puan yarıyormuş gibi vakit geçirdiler
22:46 Anavatanı Güney Amerika olan su maymunlarını Tunca Nehri'nde görenler şaşkınlık geçirdi
22:44 Aslan, Avrupa Ligi'ndeki fırsatı kaçırdı! Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı
22:31 Mehmet Topal'dan bu yana ilk defa yapıldı! Galatasaray'ın golünde dikkat çeken ayrıntı
ABD'de, George Soros dahil 18 milyardere koronavirüs için para yardımı yapılmış ABD'de, George Soros dahil 18 milyardere koronavirüs için para yardımı yapılmış         
00:05
Okul bahçesinde elektrik direğine temas etmesi canına mal oldu! 13 yaşındaki çocuk, akıma kapılarak yaşamını yitirdi Okul bahçesinde elektrik direğine temas etmesi canına mal oldu! 13 yaşındaki çocuk, akıma kapılarak yaşamını yitirdi         
23:44
Dikkat çeken fotoğraf detayı! Kaftancıoğlu ve Kabaktepe yan yana poz verdi Dikkat çeken fotoğraf detayı! Kaftancıoğlu ve Kabaktepe yan yana poz verdi         
23:16
Aslan, Avrupa Ligi'ndeki fırsatı kaçırdı! Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı Aslan, Avrupa Ligi'ndeki fırsatı kaçırdı! Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı         
22:45
Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı         
21:27
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz         
19:12
Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü         
17:46
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 00:19:26. #1.13#
SON DAKİKA: Nijer'de yaşanan terör saldırısında belediye başkanı da dahil 69 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement