Nijer'in Mali sınırında terör saldırısı: 12 asker hayatını kaybetti - Son Dakika

Nijer'in Mali sınırında terör saldırısı: 12 asker hayatını kaybetti

Nijer\'in Mali sınırında terör saldırısı: 12 asker hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 22.08.2023 19:50

Nijer'in Mali sınırında düzenlenen terör saldırısında 12 asker yaşamını yitirdi. Tillaberi bölgesinin Anzourou ilçesindeki askeri birlik, kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından pusuya düşürüldü. Olayda 12 asker hayatını kaybederken, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Tillaberi, Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ortak paylaştığı sınır hattında yer alıyor ve bu bölge El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların sık sık saldırısına uğruyor.

Nijer'in Mali sınırında düzenlenen terör saldırısında 12 asker yaşamını yitirdi.

Devlet televizyonunda çıkan habere göre, kimliği belirsiz silahlı kişilerin, Tillaberi bölgesinin Anzourou ilçesindeki askeri birliği pusuya düşürdüğü kaydedildi.

Olayda 12 askerin hayatını kaybettiği, çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Yine Tillaberi'de 16 Ağustos'taki terör saldırısında 17 asker yaşamını yitirmişti.

Tillaberi, "3 ülke sınırı" olarak bilinen Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ortak paylaştığı sınır hattında yer alıyor.

Söz konusu sınır hattı, El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların sık sık saldırısına uğruyor.

Kaynak: AA

Burkina Faso, Nijer, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nijer'in Mali sınırında terör saldırısı: 12 asker hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijer'in Mali sınırında terör saldırısı: 12 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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