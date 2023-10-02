Nijerya'da Akaryakıt Tankeri Patlaması: 20 Ölü - Son Dakika

Nijerya'da Akaryakıt Tankeri Patlaması: 20 Ölü

Nijerya\'da Akaryakıt Tankeri Patlaması: 20 Ölü
Son Güncelleme: 02.10.2023 01:05

Nijerya'nın güneyindeki Delta eyaletinde bir akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti. Patlamada çok sayıda kişi yaralandı ve bazı evler hasar gördü. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattıklarını ve yaralıların tedavi altına alındığını belirtti.

Nijerya'nın güneyindeki Delta eyaletinde akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Delta eyaletinin Warri-Benin kara yolunda benzin taşıyan tankerde henüz bilinmeyen sebeple patlama oldu.

Patlamada 20 kişi yaşamını öldü, çok sayıda kişi yaralandı ve bazı evler hasar gördü.

Yetkililer, bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Yaralıların tedavi altına alındığını aktaran yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Nijerya, Kaza, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nijerya'da Akaryakıt Tankeri Patlaması: 20 Ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da Akaryakıt Tankeri Patlaması: 20 Ölü - Son Dakika
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