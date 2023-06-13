Nijerya'da Boko Haram'a yönelik hava operasyonunda 100'den fazla örgüt üyesi öldürüldü - Son Dakika
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Nijerya'da Boko Haram'a yönelik hava operasyonunda 100'den fazla örgüt üyesi öldürüldü

13.06.2023 10:10

Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik düzenlenen hava operasyonunda 100'den fazla örgüt üyesi etkisiz hale getirildi. Ordu, Borno eyaletindeki Mandara Dağı'nda Boko Haram üyelerinin toplantı yaptığı sırada operasyon düzenledi. Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Borno eyaletindeki Mandara Dağı'nda Boko Haram üyelerinin toplantı yaptığı sırada hava operasyonu düzenledi. Operasyonda 100'ün üzerinde terörist öldürüldü, çok sayıda terörist yaralı kaçtı.

2009'DAN BERİ ÖRGÜT 20 BİNDEN FAZLA KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiren terör örgütünün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında da en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Nijerya'da Boko Haram'a yönelik hava operasyonunda 100'den fazla örgüt üyesi öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da Boko Haram'a yönelik hava operasyonunda 100'den fazla örgüt üyesi öldürüldü - Son Dakika
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