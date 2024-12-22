Nijerya'da kilisedeki izdihamda 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da kilisedeki izdihamda 10 kişi hayatını kaybetti

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Nijerya'nın Abuja kentinde Noel kutlamaları için düzenlenen gıda dağıtımında çıkan izdihamda 10 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

22.12.2024 10:10  Güncelleme: 10:33
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Nijerya'da bir kilisede çıkan izdihamda 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir kilisede Noel kutlamaları dolayısıyla yapılan gıda ürünleri dağıtımında izdiham yaşandı.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Nijerya Federal Başkent Bölge Polis Sözcüsü Josephine Adeh, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Nijerya\'da kilisedeki izdihamda 10 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Nijerya'da kilisedeki izdihamda 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle:
    Bizim CHP’li öksüzler Birazdan rahmet dilemeye başlarlar:) 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Nijerya'da kilisedeki izdihamda 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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