Nijerya'da bir kilisede çıkan izdihamda 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir kilisede Noel kutlamaları dolayısıyla yapılan gıda ürünleri dağıtımında izdiham yaşandı.
Olayda ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Nijerya Federal Başkent Bölge Polis Sözcüsü Josephine Adeh, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Son Dakika › Dünya › Nijerya'da kilisedeki izdihamda 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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