Nijerya\'da Lassa Ateşi Nedeniyle 190 Ölüm

NİJERYA'da, Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl yaşamını yitirenlerin sayısı 190'a çıktı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede ocaktan bu yana Lassa ateşi hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 190'a yükseldiği bildirildi. Ülkede Lassa salgınına bağlı ölüm oranının artmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, vaka ölüm oranının geçen yılın aynı döneminde kaydedilen yüzde 19,1'e kıyasla yüzde 25,2'ye yükseldiği aktarıldı.