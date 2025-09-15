Nijerya\'da Otobüs Nehre Düştü: 19 Ölü

NİJERYA'nın Zamfara eyaletinde bir otobüsün nehre düşmesi sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düğün konvoyundaki bir otobüsün nehre düşmesi sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi. Ulusal Kara Yolu Taşımacılığı İşçileri Birliği (NURTW) yetkilisi Abubakar Muhammed, gelini, damadın evine götüren otobüsün, kısmen çökmüş bir köprüde durduktan sonra geri kayarak nehre yuvarlandığını belirtti.
