NİJERYA'da Borno eyaletinde yola döşenen mayının, bir yolcu otobüsünün geçtiği sırada patlatılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya basındaki haberlere göre, Borno eyaletinin Rann-Gamboru Ngala kara yoluna döşenen mayının, bir yolcu otobüsünün geçişi sırasında patlatılması sonucu 26 kişinin hayatının kaybettiği bildirildi.
Yetkililer, saldırıyı üstlenen olmadığını açıkladı.
Son Dakika › Dünya › Nijerya'da Otobüs Patlaması: 26 Ölü - Son Dakika
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