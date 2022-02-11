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Nijerya'da şeriat polisi 4 milyon şişe birayı imha etti - Son Dakika
BBC

Nijerya'da şeriat polisi 4 milyon şişe birayı imha etti

11.02.2022 04:46
Nijerya'da şeriat polisi 4 milyon şişe birayı imha etti

Nijerya'nın kuzeyinde şeriat ile yönetilen Kano kentinde alkol tüketimi 2001 yılından beri yasak.

Nijerya'da şeriat polisi alkole karşı yürütülen bir operasyon kapsamında yaklaşık dört milyon şişe birayı imha etti.

Ülkenin kuzeyinde şeriat ile yönetilen Kano kentinde bulunan milyonlarca şişe bira, etrafta toplanan kalabalığın getirdiği tekbirler eşliğinde buldozerlerle ezilerek toprağa karıştırıldı.

Nüfusunun çoğu Müslüman olan Kano, Nijerya'nın kuzeyinde şeriat yasalarıyla yönetilen eyaletlerden biri.

Yetkililerin Fransız Haber Ajansı'na (AFP) yaptığı açıklamaya göre, biralar halkın çoğunluğunun Hristiyan olduğu güney bölgelerinden gelen kamyonlarda bulundu.

Hisbah adıyla da anılan şeriat polisi sık sık bulduğu alkol ve uyuşturucu maddeleri imha ediyor. Ancak el geçirilen bu son içkiler, son zamanlarda yoğunlaşan operasyonlarda şimdiye kadar bulunan en büyük içki miktarını oluşturuyor.

Yetkililer alkolle savaş politikalarının bir parçası olarak 3 milyon 873 bin 163 şişe bira ve diğer türden alkollü içkiyi boş bir alanda buldozerlerle imha ettiklerini açıkladı.

İmha işlemlerini izleyen köylülerin anlattığına göre, kırılan şişelerden dökülen alkol ateşe verildi.

Şeriat polisinin en üst yetkilisi olan Haruna İbni Sina, imha ve yakma töreni sırasında "Kano bir şeriat devletidir ve alkollü maddeleri bulundurmak ve tüketmek yasaktır" dedi.

Nijerya bundan yirmi yılı aşkın bir süre önce yeniden sivil yönetime sahip olduğunda, kuzeydeki Kano da dahil onlarca küçük eyalet şeriat hukukunun katı bir yorumunu uygulamaya geçmişti.

Ama alkol yasağı son zamanlarda eyaletin merkezinde gerginliklere sebep oluyor.

Aralık ayında Kano'nun Hristiyan mahallelerinde içki içilen mekanlara baskınlar düzenlenince gençler din polisi ile çatışmaya girdi.

Sokaklara dökülen gruplar ateşler yakmaya başlayınca olayları yatıştırabilmek için din polisi olmayan kolluk gücünün getirilmesi gerekti.

Nijerya'da şeriat polisi 4 milyon şişe birayı imha etti
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Nijerya, Şeriat, Alkol, Kano, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nijerya'da şeriat polisi 4 milyon şişe birayı imha etti - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Nijerya'da şeriat polisi 4 milyon şişe birayı imha etti - Son Dakika
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