Nijerya'da köylere silahlı saldırı: 87 ölü, 39 yaralı - Son Dakika
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Nijerya'da köylere silahlı saldırı: 87 ölü, 39 yaralı

Nijerya'da köylere silahlı saldırı: 87 ölü, 39 yaralı

20.05.2023 21:54

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 87 kişi yaşamını kaybetti, 39 kişi yaralandı. Yakalanan 7 kişi soruşturma sonrası mahkemeye çıkarılacak.

Nijerya'da Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Alabo Alfred, yaptığı açıklamada, 15 Mayıs'ta Fungzai ve Kubwat köylerine düzenlenen saldırılarda 87 kişinin yaşamını yitirdiği, 39 kişinin yaralandığını belirtti. Yaralıların eyaletin farklı bölgelerindeki hastanelerde tedavi altına alındığını kaydeden Alfred, saldırıya ilişkin 7 kişinin yakalandığını ifade etti.

MAHKEMEYE ÇIKACAKLAR

Alfred, yakalanan kişilerin gerekli soruşturmanın tamamlamasının ardından mahkemeye çıkarılacağını bildirdi. Plateau eyaletine bağlı Fungzai ve Kubwat köylerine 15 Mayıs'ta gece saatlerinde silahlı saldırılar düzenlenmişti.

"20 BİN KİŞİ EVLERİNİ TERK ETTİ"

Mwaghavul Kalkınma Derneği Başkanı Joseph Gwankat, saldırılarda 125 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Ulusal basındaki haberlerde, saldırılarda yaklaşık 20 bin kişinin evlerini terk ederek kilise, okul ve açık alanlara sığındığı öne sürülmüştü. Saldırıların ardından eyalette şiddet olaylarını önlemek amacıyla 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: AA
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Plateau, Nijerya, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da köylere silahlı saldırı: 87 ölü, 39 yaralı - Son Dakika
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