Nijerya'da Twitter yasağı kalktı! Devlet başkanı ilk paylaşımını yaptı - Son Dakika

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran 2021'de yaptığı paylaşımda, 1967-1970 döneminde ülkede 1 milyon kişinin ölümüne neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." ifadesini kullanmıştı. Twitter, Buhari'nin bu paylaşımını silerek, hesabı askıya almıştı.

TWITTER'I YASAKLADI

Bu olayın üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran 2021'de Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını açıklamış, bu yasağı ihlal edenlerin yargılanacağını duyurmuştu.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ DAVA AÇTI

Nijerya'da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum örgütleri ise hükümetin uyguladığı yasak nedeniyle 9 Haziran'da Buhari'ye karşı ECOWAS Mahkemesinde dava açmıştı. ECOWAS Mahkemesi, 22 Haziran'da kararın insan hakları ihlali olduğunu belirterek, hükümetin yasağı ihlal edenlerin yargılanmasına yönelik kararını durdurmuştu. Nijerya hükümetinin kararının ardından Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve ABD'nin Abuja'daki büyükelçilerince yapılan ortak açıklamada, Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alınmasının "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğu belirtilmişti. Hükümet de gelen bu baskılar sonrası uzun aradan sonra ocak ayında yasağı kaldırmıştı.

DEVLET BAŞKANINDAN İLK PAYLAŞIM

Nijerya Devlet Başkanı Buhari de yasağın kaldırılmasının ardından ilk kez Twitter'ı kullandı. Twitter'da fotoğraflar paylaşan Buhari, Nijeryalı Müslümanların Ramazan Bayramı'nı da kutladı.