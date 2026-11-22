(ANKARA) - Nijerya'nın güneyindeki Bayelsa eyaletinde, cenaze törenine katılmak üzere yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA), arama kurtarma çalışmalarında 24 kişinin de sağ kurtarıldığını açıkladı.

Nijerya'nın güneyindeki Bayelsa eyaletinde, 20 Kasım Cuma günü cenaze törenine katılmak üzere Ayama'dan Ukubie yerleşimine yolcu taşıyan tekne alabora oldu. NEMA, dün yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybeden 24 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 24 kişinin ise sağ kurtarıldığını bildirdi.

Bayelsa Eyaleti Valisi Douye Diri, dün kaza yerini ziyaret ederek olayın nedeninin araştırılması için soruşturma başlatılması talimatını verdi.