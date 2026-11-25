Nijerya'nın güneydoğusundaki Enugu eyaletinde sanayi ölçeğinde bir metamfetamin laboratuvarı ortaya çıkarıldı; baskında 5 Meksika vatandaşı ile Nijeryalı bir iş insanı gözaltına alındı. Ülkenin uyuşturucuyla mücadele kurumu NDLEA, tesiste 1,5 tondan fazla metamfetamin ele geçirildiğini ve uyuşturucunun değerinin 227 milyon dolar olduğunu açıkladı, BBC'nin haberine göre.

Olayın en dikkat çekici yanı, Meksikalıların ülkeye girişine yetkililerin bilerek göz yummuş olması. Beş kişi ağustos ayında Abuja Havalimanı'ndan geri çevrilip Meksika'ya gönderilmişti. Bir ay geçmeden Kolombiya ve Fransa üzerinden komşu ülke Benin'e geldiler; iddiaya göre burada kendilerine sahte Arjantin, Kolombiya ve Şili pasaportları verildi. Nijerya bu kez kapıyı açtı.

"İKİNCİ KEZ GERİ GÖNDERMEK SORUNU ERTELERDİ"

NDLEA Başkanı Mohamed Buba Marwa, başkent Abuja'da düzenlediği basın toplantısında kararı şöyle anlattı: "Ağın tamamını istiyorduk: uyuşturucu uzmanını, finansörü, fabrikayı ve ürünü. Onları ikinci kez ülkelerine göndermek sorunu yalnızca ertelerdi."

Kurum, 63 yaşındaki iş insanı Chuks Enoch Ezeike'yi nisan ayından beri izliyordu. "Over Size" lakabıyla da bilinen Ezeike, laboratuvarı kurmakla ve Meksikalıları sahte pasaportlarla ülkeye sokmakla suçlanıyor. Ezeike'nin, beş kişiyi Lagos'ta karşılayıp Enugu'ya götürdüğü öne sürülüyor.

PETROL ŞİRKETİNİN ARKASINDA YAŞAYIP ÇALIŞIYORLARDI

Laboratuvar bir petrol şirketinin arkasına kurulmuştu. İçinde Meksikalılar için yatacak yer de vardı; böylece dikkat çekmeden aynı yerde yaşayıp çalışabiliyorlardı. 11 Kasım'da 200'den fazla narkotik görevlisi laboratuvara ve Ezeike'nin kaldığı otele aynı anda baskın yaptı. Beş Meksikalı üretim sırasında yakalandı. Ezeike'nin sorgusunda, ekibin iki gün sonra ülkeden ayrılacağını söylediği aktarıldı.

Baskında bitmiş ve üretimi süren uyuşturucunun yanında, metamfetamin yapımında kullanılan yaklaşık 7 ton kimyasal ile sanayi tipi ekipman da ele geçirildi. NDLEA, grubun lideri olduğu öne sürülen kişinin Oscar Ramos-Cardenas olduğunu, Ezeike'nin de laboratuvarın sahibi olduğunu kabul ettiğini bildirdi. Kurum, hangi kartelden şüphelendiğini ve altı şüpheli hakkında resmen dava açılıp açılmadığını açıklamadı.

SON AYLARDA BULUNAN DÖRDÜNCÜ LABORATUVAR

Enugu'daki tesis, Nijerya'da son aylarda ortaya çıkarılan ve Meksika kartelleriyle bağlantılı olduğu öne sürülen dördüncü büyük laboratuvar oldu. Daha önce Ogun, Oyo ve Ebonyi eyaletlerinde benzer tesisler bulunmuştu. Son operasyonla birlikte ülkede yakalanan Meksikalı üretim uzmanı sayısı 10'a çıktı.

Uzun süredir uyuşturucu sevkiyatında geçiş güzergâhı olan Batı Afrika'da kartellerin artık üretim üssü kurması kaygı yaratıyor. Üretilen metamfetaminin bir bölümü yerel pazara, bir bölümü Avrupa ve Asya'ya gidiyor. Marwa yabancı kartellere şu sözlerle seslendi: "Nijerya sizin laboratuvarınız değil. Deponuz da değil, geçiş güzergâhınız da değil."

Kaynak: BBC