Genelevde tanıştığı kadına aşık oldu! Tepkilere kulak asmadan düğün yapıp evlendi - Son Dakika
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Genelevde tanıştığı kadına aşık oldu! Tepkilere kulak asmadan düğün yapıp evlendi

13.12.2022 16:00
Genelevde tanıştığı kadına aşık oldu! Tepkilere kulak asmadan düğün yapıp evlendi

Hindistan Mumbai'deki bir genelevde tanıştığı kadına aşık olan Nijeryalı bir adam, kadını ülkesine getirerek çevresindekilerin tüm eleştirilerine rağmen düğün yapıp evlendi.

Nijerya'da bir adam, Hindistan ziyareti sırasında arkadaşlarının ısrarı üzerine Mumbai'deki geneleve gitti. Genelevdeki bir kadınla para karşılığında ilişkiye giren adam, daha sonra kadından hoşlanmaya başladı.

ÜLKESİNE DÖNERKEN YANINDA GÖTÜRDÜ

Kadının da kendisinden hoşlanmasının ardından kararını veren adam, 30'lu yaşlarda olduğu öğrenilen kadını da yanına alarak ülkesine döndü.

ELEŞTİRİLERE RAĞMEN EVLENDİ

Olayın duyulmasının ardından bir anda eleştirilerin odağı haline gelen genç adam, tüm söylentilere karşı durarak kadınla evlendi. Çift şimdilerde mutlu şekilde yaşamlarını sürdürüyor.

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