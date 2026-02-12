Nils Fırtınası İspanya ve Portekiz'i vurdu! Kırmızı alarma geçtiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Nils Fırtınası İspanya ve Portekiz'i vurdu! Kırmızı alarma geçtiler

Nils Fırtınası İspanya ve Portekiz\'i vurdu! Kırmızı alarma geçtiler
12.02.2026 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya ve Portekiz'i vuran Nils Fırtınası, İspanya'da 5 kişinin yaralanmasına, 100'den fazla uçuşun iptal edilmesine neden oldu. Portekiz'de yaşanan selde ise başkent Lizbon ile Porto şehirlerini birbirine bağlayan A1 Otoyolu'nun bir kısmına göçme meydana geldi. Öte yandan Portekiz İçişleri Bakanı Maria Lucia Amaral Salı günü yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Nils Fırtınası, Batı Avrupa ülkeleri İspanya ve Portekiz'i vurdu. Dün gece beraberindeki şiddetli yağışlar ve güçlü rüzgarlar ile bölgede etkili olan fırtına, iki ülkeyi alarm durumuna geçirdi.

İspanya'nın kuzeyindeki Bask Bölgesi, Galiçya ve Cantabria bölgelerinde kırmızı alarm durumu ilan edildi. Ülkenin kuzeydoğu bölgesinde etkili olan fırtına birçok bölgede ağaçları kökünden söktü. İspanya'nın Katalonya İçişleri Bakanı Nuria Parlon yerel medyaya yaptığı açıklamada, bölgede bir ağacın devrilmesiyle 1 kişinin yaralandığını aktarırken, toplamda 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

KATALONYA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Katalonya'da yetkililer, saatte 105 kilometrenin üzerinde esen rüzgarların ağaçları devirmesi ve bölge genelinde karayolu ile demiryolu trafiğini aksatması nedeniyle eğitime ara verildiğinin ve spor etkinliklerinin askıya alındığını bildirirken, zorunlu olmayan sağlık hizmetlerinin de kısıtlandığını aktardı. Katalonya sivil savunma hizmetleri de mobil acil durum uyarısı aracılığıyla halkı evde kalmaya ve gereksiz seyahatlerden kaçınmaya çağırdı.

BARSELONA'DA 100'DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Barselona Uluslararası Havalimanı'ndan yetkililer ise hava şartları nedeniyle 100'den fazla uçuşun iptal edildiğini aktardı. Havalimanının faaliyetlerine devam ettiği, ancak daha fazla uçuşun gecikmesine veya iptal edilmesine neden olabilecek çeşitli kısıtlamaların yürürlüğe konduğu belirtildi.

Barselona Belediye Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ise bölge halkı, şiddetli rüzgarlar nedeniyle cisim düşmesi riskine karşı uyarıldı

PORTEKİZ'DE 3 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİPortekiz'de 3 bin kişi tahliye edildi

Portekiz'de yaklaşık iki haftadır etkili olan olumsuz hava şartlarının beraberinde getirdiği ve toplamda 16 kişinin hayatını kaybetmesine neden sel olayları nedeniyle yetkililer, tarihi Coimbra şehri yakınlarında 3 bin kişinin Salı günü tahliye edildiğini açıkladı. Ayrıca, dün gece etkili olan şiddetli yağışlar sırasında Mondego Nehri üzerindeki bir setin yıkılmasıyla başkent Lizbon ile Porto şehirlerini birbirine bağlayan A1 Otoyolu'nu destekleyen bir sütun hasar gördü, otoyolun Coimbra yakınlarındaki kısmında göçme meydana geldi. Sel nedeniyle Coimbra bölgesinde birçok yol ve arazi büyük ölçüde sular altında kaldı. Portekiz Altyapı Bakanı Miguel Pinto Luz, yolun hasar gören kısmının onarımının haftalar süreceğini bildirirken, çalışmaların ancak bölgedeki sel suları çekildikten sonra başlayabileceğinin altını çizdi.

Bölgedeki sivil savunma ekipleri Coimbra'da herhangi bir ciddi tehlike yaşanmadığını ve herhangi bir ilave tahliye çalışması yürütülmesi gerekmediğini bildirdi.

Meteoroloji ajansı AEMET ise fırtına nedeniyle kıyı kesimlerindeki bölgelerde dalgaların 9 metreye kadar yükselebileceğine yönelik uyarıda bulundu.

PORTEKİZ İÇİŞLERİ BAKANI AMARAL İSTİFA ETTİ

Portekiz İçişleri Bakanı Maria Lucia Amaral Salı günü yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Hükümetin son zamanlarda yaşanan sel olaylarına yönelik politikalarına ilişkin eleştirilerin hedefinde bulunan Amaral, görevlerini yerine getirmek için gerekli kişisel ve siyasi imkanlara sahip olmadığını belirtirken, koltuğunu geçici olarak Portekiz Başbakanı Luis Montenegro'ya bıraktı.

Kaynak: İHA

Yaşam, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nils Fırtınası İspanya ve Portekiz'i vurdu! Kırmızı alarma geçtiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de Epstein’in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı ABD'de Epstein'in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
Trump’tan açıklama geldi Netanyahu Beyaz Saray’dan eli boş dönüyor Trump'tan açıklama geldi! Netanyahu Beyaz Saray'dan eli boş dönüyor
ABD ordusu, Suriye’deki El-Tanf üssünü tamamen boşalttı ABD ordusu, Suriye'deki El-Tanf üssünü tamamen boşalttı
Fenerbahçe, Eda Erdem ile son kez sözleşme uzatıyor Fenerbahçe, Eda Erdem ile son kez sözleşme uzatıyor
Dawson’s Creek’in yıldızı James Van Der Beek hayatını kaybetti Dawson's Creek'in yıldızı James Van Der Beek hayatını kaybetti
NBA’de Hornets-Pistons maçındaki olaylar sonrası 4 oyuncuya ağır ceza NBA'de Hornets-Pistons maçındaki olaylar sonrası 4 oyuncuya ağır ceza
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan “VAR ziyareti“ iddialarına yanıt Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan "VAR ziyareti" iddialarına yanıt

19:33
Arda Güler’den ’’Mobbing’’ iddialarına cevap Eski hocasını hem yalanladı hem de takipten çıktı
Arda Güler'den ''Mobbing'' iddialarına cevap! Eski hocasını hem yalanladı hem de takipten çıktı
19:27
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin’in okçuluk paylaşımı sosyal medyanın gündeminde
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'in okçuluk paylaşımı sosyal medyanın gündeminde
18:54
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
18:20
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
18:02
Şara’ya 5 ayrı suikast girişimi Arkasından o örgüt çıktı
Şara'ya 5 ayrı suikast girişimi! Arkasından o örgüt çıktı
17:56
4 ülkeden gizli toplantı Türkiye’ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 20:12:43. #7.11#
SON DAKİKA: Nils Fırtınası İspanya ve Portekiz'i vurdu! Kırmızı alarma geçtiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.