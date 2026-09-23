NOAA, Polo Kasırgası'nın 5. kategoriye ulaşan sezonun üçüncü fırtınası olduğunu duyurdu - Son Dakika
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NOAA, Polo Kasırgası'nın 5. kategoriye ulaşan sezonun üçüncü fırtınası olduğunu duyurdu

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NOAA, Polo Kasırgası\'nın 5. kategoriye ulaşan sezonun üçüncü fırtınası olduğunu duyurdu
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NOAA, Polo Kasırgası'nın Meksika açıklarında 5. kategoriye ulaşarak sezonun üçüncü fırtınası olduğunu duyurdu. Yetkililere göre kasırga şiddetli yağış, sel ve heyelanlara yol açabilir; kıyı bölgelerinde 15-20 santimetre yağış ile dev dalgalar bekleniyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Polo Kasırgası'nın şiddetinin 5'e yükseldiğini duyurdu.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Polo Kasırgası'nın Meksika açıklarında şiddetlenerek Büyük Okyanus'ta sezonun en güçlü fırtınalarından biri haline geldiğini açıkladı. Yavaş hareket eden kasırganın, Saffir-Simpson ölçeğindeki en yüksek seviye olan 5'inci kategoriye ulaşan sezonun üçüncü fırtınası olduğu kaydedildi. Yetkililer, kasırganın kuzeybatıya doğru ilerlerken bölgede şiddetli yağışlara, sel ve heyelanlara yol açabileceğini belirtti. Kıyı bölgelerinde 15 ila 20 santimetreye varan yağış beklenirken, bölge sakinleri dev dalgalar ve tehlikeli deniz koşullarına karşı uyarıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: NOAA, Polo Kasırgası'nın 5. kategoriye ulaşan sezonun üçüncü fırtınası olduğunu duyurdu - Son Dakika
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