Nordex\'in üçüncü çeyrek siparişleri yüzde 29,5 arttı, Türkiye en büyük pazar oldu

(ANKARA) - Alman rüzgar türbini üreticisi Nordex Group, 2026'nın üçüncü çeyreğinde aldığı siparişlerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,5 arttığını açıkladı. Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Jose Luis Blanco, Türkiye'nin temmuz-eylül döneminde 900 megavatı (MW) aşan siparişle şirketin en büyük pazarı olduğunu bildirdi.

Almanya merkezli rüzgar türbini üreticisi Nordex Group'un bugün açıkladığı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre şirket, servis faaliyetleri hariç proje segmentinde temmuz-eylül döneminde toplam 2 bin 810 megavatlık sipariş aldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 2 bin 170 megavata kıyasla yüzde 29,5 artışa tekabül ediyor.

Temmuz-eylül döneminde 10 ülkedeki projeler için toplam 427 rüzgar türbini siparişi alan Nordex'in en güçlü pazarları Türkiye, Almanya ve ABD oldu.

Nordex CEO'su Jose Luis Blanco, şirketin siparişlerinin coğrafi açıdan giderek çeşitlendiğini belirterek, Türkiye'nin üçüncü çeyrekte 900 megavatın üzerinde siparişle ilk sırada yer aldığını, ABD'de ise yıl başından bu yana alınan siparişlerin 1,3 gigavatı aştığını açıkladı. Blanco, uluslararası siparişlerin payının önümüzdeki çeyreklerde de artmasını beklediklerini kaydetti.

TÜRKİYE'DEN EYLÜLDE 389 MW'LIK YENİ SİPARİŞ

Nordex, 7 Ekim'de yaptığı ayrı bir açıklamada da eylül ayının son haftalarında Türkiye'den toplam 389 megavat kapasiteli birden fazla yeni sipariş aldığını duyurmuştu. 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi öncesinde Türkiye, yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırdı.

Türkiye'yi ana pazarlarından biri olarak tanımlayan Nordex, sözleşmeler kapsamında Delta4000 serisi 56 rüzgar türbininin tedarik ve kurulumunun gerçekleştirileceğini geçen hafta bildirdi. Projelerin kurulum ve devreye alma çalışmalarının 2027'de başlayarak 2028'e kadar aşamalı şekilde sürmesi planlanıyor.

Nordex Group Türkiye ve Orta Doğu Bölge Başkan Yardımcısı Ender Özatay, söz konusu siparişlerin şirketin Türkiye'deki pazar lideri konumunu daha da güçlendirdiğini belirterek, uzun vadeli servis anlaşmaları ve projelere özel türbin konfigürasyonlarıyla Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine katkı sunacaklarını ifade etti.