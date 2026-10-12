Nordex'in üçüncü çeyrek siparişleri yüzde 29,5 arttı, Türkiye en büyük pazar oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nordex'in üçüncü çeyrek siparişleri yüzde 29,5 arttı, Türkiye en büyük pazar oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nordex\'in üçüncü çeyrek siparişleri yüzde 29,5 arttı, Türkiye en büyük pazar oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nordex Group, 2026'nın üçüncü çeyreğinde proje segmenti siparişlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,5 arttığını açıkladı. CEO Jose Luis Blanco, Türkiye'nin temmuz-eylül döneminde 900 megavatı aşan siparişle en büyük pazar olduğunu bildirdi.

(ANKARA) - Alman rüzgar türbini üreticisi Nordex Group, 2026'nın üçüncü çeyreğinde aldığı siparişlerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,5 arttığını açıkladı. Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Jose Luis Blanco, Türkiye'nin temmuz-eylül döneminde 900 megavatı (MW) aşan siparişle şirketin en büyük pazarı olduğunu bildirdi.

Almanya merkezli rüzgar türbini üreticisi Nordex Group'un bugün açıkladığı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre şirket, servis faaliyetleri hariç proje segmentinde temmuz-eylül döneminde toplam 2 bin 810 megavatlık sipariş aldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 2 bin 170 megavata kıyasla yüzde 29,5 artışa tekabül ediyor.

Temmuz-eylül döneminde 10 ülkedeki projeler için toplam 427 rüzgar türbini siparişi alan Nordex'in en güçlü pazarları Türkiye, Almanya ve ABD oldu.

Nordex CEO'su Jose Luis Blanco, şirketin siparişlerinin coğrafi açıdan giderek çeşitlendiğini belirterek, Türkiye'nin üçüncü çeyrekte 900 megavatın üzerinde siparişle ilk sırada yer aldığını, ABD'de ise yıl başından bu yana alınan siparişlerin 1,3 gigavatı aştığını açıkladı. Blanco, uluslararası siparişlerin payının önümüzdeki çeyreklerde de artmasını beklediklerini kaydetti.

TÜRKİYE'DEN EYLÜLDE 389 MW'LIK YENİ SİPARİŞ

Nordex, 7 Ekim'de yaptığı ayrı bir açıklamada da eylül ayının son haftalarında Türkiye'den toplam 389 megavat kapasiteli birden fazla yeni sipariş aldığını duyurmuştu. 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi öncesinde Türkiye, yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırdı.

Türkiye'yi ana pazarlarından biri olarak tanımlayan Nordex, sözleşmeler kapsamında Delta4000 serisi 56 rüzgar türbininin tedarik ve kurulumunun gerçekleştirileceğini geçen hafta bildirdi. Projelerin kurulum ve devreye alma çalışmalarının 2027'de başlayarak 2028'e kadar aşamalı şekilde sürmesi planlanıyor.

Nordex Group Türkiye ve Orta Doğu Bölge Başkan Yardımcısı Ender Özatay, söz konusu siparişlerin şirketin Türkiye'deki pazar lideri konumunu daha da güçlendirdiğini belirterek, uzun vadeli servis anlaşmaları ve projelere özel türbin konfigürasyonlarıyla Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine katkı sunacaklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA
EkonomiTürkiyeEnerjiÇevreDünyaEylülCEOSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7.7’lik depremin ardından tepki çeken paylaşım 7.7'lik depremin ardından tepki çeken paylaşım
İzleyenleri ikiye bölen görüntü İzleyenleri ikiye bölen görüntü
Dolarda 18 ay sonra bir ilk Dolarda 18 ay sonra bir ilk
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti RAMS Park kapalı gişe Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe
Ankara’da bir dönemin sonu Hepsinin kapısına kilit vuruldu Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu
Kaplanın saldırısında feci şekilde can verdi Son hareketi dikkat çekti Kaplanın saldırısında feci şekilde can verdi! Son hareketi dikkat çekti
12:54
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
12:53
Galatasaray’da Barcelona maçı öncesi kötü haber Yıldız isim yine yok
Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok
12:29
Manisa’daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler
Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler
12:19
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
12:16
İşte Azerbaycan’daki başörtüsü yasağının perde arkası
İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
11:44
Geliyorlar İşte Barcelona’nın Galatasaray kadrosu
Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 13:14:53. #.0.2#
SON DAKİKA: Nordex'in üçüncü çeyrek siparişleri yüzde 29,5 arttı, Türkiye en büyük pazar oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei