NTV'nin işten çıkardığı Hüseyin Günay'ın yeni adresi belli oldu

26.01.2026 20:34
Ekim 2025'te Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşme sırasında, habersiz kayda alınan ve küfürlü ifadeler de içeren konuşması nedeniyle NTV tarafından Washington Temsilciliği görevinden alınan Hüseyin Günay'ın yeni adresi belli oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşınan Günay, Halk TV'nin Avrupa Temsilcisi oldu.

2025 Ekim'de Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşme sırasında, habersiz kayda alınan ve küfürlü ifadeler içeren konuşması nedeniyle NTV Washington Temsilciliği görevinden alınan Hüseyin Günay'ın yeni adresi belli oldu.

HALK TV'NİN AVRUPA TEMSİLCİSİ OLDU

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Günay'ın artık Avrupa temsilcisi olarak kanal bünyesinde görev yapacağını duyurdu. Toktaş, sosyal medya hesabından, "Halk TV artık Avrupa'dan da ses verecek. Hüseyin Günay, Londra'daki yeni yaşamına Halk TV ile birlikte adım attı. 20 yıllık gazetecilik birikimiyle bundan böyle Halk TV Avrupa Temsilcisi olarak görev yapacak" diye yazdı.

Toktaş'ın paylaşımını alıntılayan Günay da, "Selamlar, herkese kolay gelsin. Halk TV'deyim. Mutlu ve heyecanlıyım. Avrupa'yı yerinden izleyeceğim. Yakında ekranda görüşmek üzere" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te görüştüğü sırada Beyaz Saray bahçesinde bir meslektaşı ile sohbet eden Günay'ın sözleri, o sırada canlı yayındaki Associated Press (AP) kamerasına takılmıştı. Yorumları sırasında küfürlü ifadeler de kullanan Günay'ın konuşmasının sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından NTV yönetimi Hüseyin Günay'ı işten çıkarmıştı.

