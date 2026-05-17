Nürnberg'de 19 Mayıs Kutlaması... Başkonsolos Cebeci: "Atatürk'ün 'En Büyük Eserim' Dediği Türkiye Cumhuriyeti Sizlere Emanettir"

Haber: İlhan BABA

(NÜRNBERG) – Almanya'nın Nürnberg kentinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yürüyüş ve etkinliklerle kutlandı. Başkonsolos Fatma Taşan Cebeci, gençlere "Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir" diye seslendi.

Konsolosluk binası önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Wöhrderwiese alanına yürüdü. Yürüyüşün ardından katılımcılar alanda saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Kutlamalara Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, konsolosluk personeli, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Programda konuşan Başkonsolos Cebeci, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlattığını ifade eden Cebeci, "Atatürk, bir millete önderlik etmek üzere Samsun'a çıktı. Milli Mücadele ateşi o gün yakıldı. Bugün burada kırmızı beyaz bayraklarımızı gururla sallıyorsak bunu Atatürk'e borçluyuz" dedi. Atatürk'ün önderliğinde yürütülen bağımsızlık mücadelesi sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu vurgulayan Cebeci, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König'e Türk toplumuna verdiği destek nedeniyle teşekkür eden Cebeci, gençlere de "Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Çocuklarımız ve gençlerimiz bu emanete sahip çıkmakla yükümlüdür" diye seslendi.

Etkinlikte konuşan Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König de modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü andıklarını belirterek, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Nürnberg'de böyle bir kutlamanın yapılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Gençlerin toplumlar arasındaki en güçlü bağ olduğunu ifade eden König, "Çocuklar ve gençler geleceğin teminatıdır. 19 Mayıs vesilesiyle düzenlenen bu etkinlikte geleceğe odaklanıyoruz. Siz gençler hepimizi dinç tutuyorsunuz" dedi.

Dünyanın savaşlar, krizler ve ayrışmaların arttığı bir dönemden geçtiğini söyleyen König, "Barışı ve insanlığı koruyalım, bunu tüm dünyaya yayalım. Bugün hepimiz biriz. Bugün hepimiz Atatürk'üz ve hepimiz Nürnbergliyiz" diye konuştu.

Kutlamalarda İzmir Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu, şiirler ve şarkılar seslendirildi. DJ Ertan Can'ın müzikleri eşliğinde yurttaşlar bayram coşkusunu yaşarken, etkinlikte simit, börek ve tatlı ikram edildi.