NYT, Huckabee'nin danışmanı Milstein'ın İsrail raporlarını değiştirdiğini öne sürdü - Son Dakika
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NYT, Huckabee'nin danışmanı Milstein'ın İsrail raporlarını değiştirdiğini öne sürdü

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NYT, Huckabee\'nin danışmanı Milstein\'ın İsrail raporlarını değiştirdiğini öne sürdü
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NYT, Büyükelçi Huckabee'nin kıdemli danışmanı David Milstein'ın İsrail'i eleştiren diplomatik raporları geciktirdiğini veya değiştirdiğini öne sürdü. Huckabee iddiaları reddetti; gazete, müdahalelerin Beyaz Saray politikasını değiştirip değiştirmediğinin belirsiz olduğunu yazdı.

(ANKARA) - ABD merkezli The New York Times (NYT), ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin kıdemli danışmanı David Milstein'ın, İsrail hükümetini eleştiren diplomatik raporların Washington'a ulaşmasını geciktirdiğini, bazılarını engellediğini veya içeriklerini değiştirdiğini öne sürdü. Manipüle edildiği iddia edilen raporların özellikle İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim politikaları, yerleşimci şiddeti ve Gazze'deki insani koşullara ilişkin büyükelçilik yazışmalarını kapsadığı bildirildi.

NYT'nin 15 ABD'li yetkiliyle yapılan görüşmelere ve çok sayıda kurum içi belgeye dayandırdığı habere göre, ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'nde görev yapan Milstein, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine yönelik eleştirel değerlendirmelerin Washington'a iletilmesi sürecine müdahale etti.

Gazete, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin kıdemli danışmanı olan Milstein'ın bazı diplomatik yazışmaları geciktirdiğini veya engellediğini, bazılarının ise içeriğini yeniden yazdığını ileri sürdü.

Söz konusu müdahalelerin Netanyahu hükümetinin Washington'da daha olumlu görünmesine yol açabilecek nitelikte olduğu iddia ediliyor. Ancak NYT, Milstein'ın müdahalelerinin Beyaz Saray'ın İsrail politikasını gerçekten değiştirip değiştirmediğinin ve Büyükelçi Huckabee'nin süreçten ne ölçüde haberdar olduğunun belirsiz olduğunu da aktarıldı.

HUCKABEE İDDİALARI REDDETTİ

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee ise NYT'nin haberindeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Huckabee, ayrıca gazetenin kendisinden konuyla ilgili yorum istediğini ancak daha sonra bu yorumu kullanmadığını söyledi. NYT ayrıca Milstein'ın üvey babası olan muhafazakar yorumcu ve Netanyahu destekçisi Mark Levin ile aile bağına dikkati çekti.

Kaynak: ANKA
The New York TimesBeyaz SarayDiplomasiPolitikaİsrailMedyaDünyaSon Dakika

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