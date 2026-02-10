O manşeti boşuna atmamışlar! Samimiyet fotoğraflarda ortaya çıktı

Amerika'nın köklü yayın organlarından The Atlantic, Jeffrey Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmasının ardından, dosyalardaki spekülasyon ve komplo teorilerinin yayılmasını konu alan bir makale yayımladı. Derginin sahibi milyarder iş insanı Laurene Powell Jobs, yayımlanan bu yazı sonrası sosyal medyada yeniden gündem oldu; Powell'ın, Epstein'ın eski ortağı Ghislaine Maxwell ile birlikte olduğu bir fotoğrafın internette dolaşması tartışmaları alevlendirdi.

The Atlantic, geçtiğimiz haftalarda Epstein dosyalarıyla ilgili haber ve analizlere yer verdi; bu kapsamda komplo iddiaları ile olgular arasında ayrım yapılması gerektiği ele alındı. Derginin ana sayfasında Jeffrey Epstein konusundaki çok sayıda yazı listeleniyor ve bu içerikler dosyaların kamuoyuna yansımasının getirdiği farklı bakış açıları ile kamu tartışmasını yansıtıyor.

FOTOĞRAF KAMUOYUNDA BÜYÜK SES GETİRDİ

Bu tartışmalar sürerken sosyal medyada paylaşılan ve Powell'ın Ghislaine Maxwell ile birlikte olduğu bir fotoğraf, kamuoyunda dikkat çekti. Söz konusu fotoğrafın önceki yıllara ait olduğu ve The Atlantic'in sahibi Powell'ın Maxwell ile birlikte görüldüğü karelere dayandığı öne sürüldü. Ancak bu görsellerin orijinal bağlamı ve çekildiği tarih gibi detaylar geniş çevrelerde tartışma konusu oldu; görselin bu paylaşımının, The Atlantic'in Epstein dosyalarıyla ilgili analizinden sonra yeniden dolaşıma girdiği görüldü.

ÜNLÜ DERGİNİN ÇOĞUNLUK HİSSEDARI

Laurene Powell Jobs, teknoloji ve medya yatırımcısı olarak biliniyor ve The Atlantic'ın çoğunluk hissedarı konumunda bulunuyor. Ayrıca Emerson Collective adlı yatırım ve hayırseverlik organizasyonunun kurucusu ve başkanı olarak medya, eğitim ve sosyal değişim alanlarında etkin rol oynuyor.

The Atlantic'in yayımladığı içerikler, dosyaların geçiş sürecinde oluşan birçok komplo teorisi ile toplumun bilgi arayışı arasındaki farkı tartışmayı amaçlıyor. Bu tartışma, özellikle sosyal medyada yayılan iddialar ve görsellere karşı geleneksel medya ile yeni medya arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı.