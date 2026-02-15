Obama: Uzaylılar gerçek ama ben onları hiç görmedim - Son Dakika
Obama: Uzaylılar gerçek ama ben onları hiç görmedim

Obama: Uzaylılar gerçek ama ben onları hiç görmedim
15.02.2026 10:08
Eski ABD Başkanı Barack Obama, uzaylıların "gerçek" olduğunu söyledi ancak bunları hiç görmediğini belirtti ve Area 51 ile ilgili yaygın komplo teorilerini reddetti. Bu açıklama, uzaylılar ve UFO'larla ilgili spekülasyonları yeniden canlandırdı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, uzaylıların "gerçek" olduğunu söyleyerek dünya çapında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Obama, YouTuber Brian Tyler Cowen ile yaptığı podcast röportajında uzaylıların var olduğuna inandığını belirtti, ancak kendisinin hiç görmediğini söyledi. Obama'nın bu sözleri, özellikle Area 51 gibi komplo teorilerinin merkezinde yer alan yerler hakkındaki spekülasyonları yeniden alevlendirdi.

Obama: Uzaylılar gerçek ama ben onları hiç görmedim

NEREDE OLDUKLARINA DAİR BİLGİ VERMEDİ

Röportajda Obama, uzaylıların gerçek olduğunu söylemesine rağmen bunların nerede olduklarına dair bir bilgi vermedi. Ayrıca Area 51'de uzaylılar saklanıyor gibi popüler komplo teorilerini de reddetti ve bu iddiaların doğru olabilmesi için öyle büyük bir gizli plan olması gerektiğini dile getirdi ki, ülke başkanının bile bu sırdan haberi olmaması gerektiğini ifade etti.

AREA 51

Area 51, ABD'nin Nevada çölünde bulunan ve yıllardır uzaylılarla ilişkilendirilen yüksek güvenlikli askeri bir üs olarak biliniyor. Hükûmet 2013'te bölgenin varlığını resmen kabul etmiş olsa da, burada uzaylılarla ilgili herhangi bir kanıt bulunmadığı resmi olarak açıklanmış değil.

Obama: Uzaylılar gerçek ama ben onları hiç görmedim

OBAMA'NIN RÖPORTAJI GÜNDEM YARATTI

Uzaylılarla ilgili kamuoyu ilgisi son yıllarda artarken, ABD ordusunun açıklanmayan hava olaylarıyla ilgili videoları ve belgeleri de bu tartışmaları körüklüyor. Obama'nın röportajı, uzaylıların var olup olmadığı konusundaki spekülasyonları yeniden gündeme taşıdı; ancak eski başkan bu konuda somut bir kanıt sunmadı.

Son Dakika Dünya Obama: Uzaylılar gerçek ama ben onları hiç görmedim - Son Dakika

Obama: Uzaylılar gerçek ama ben onları hiç görmedim
