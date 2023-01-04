89 Rus askeri ölmüştü, sebebi ortaya çıktı: Cep telefonu yasağı ihlal edildi - Son Dakika
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89 Rus askeri ölmüştü, sebebi ortaya çıktı: Cep telefonu yasağı ihlal edildi

04.01.2023 16:29
89 Rus askeri ölmüştü, sebebi ortaya çıktı: Cep telefonu yasağı ihlal edildi

1 Ocak'ta Ukrayna'nın Rus birliklerine karşı yaptığı saldırı sonucunda Keremlin 89 askerini kaybettiğini açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı bu olayın sebebini, cep telefonu yasağının ihlal edilmesinden kaynaklandığını bildirdi. Ayrıca açıklamada olayın sorumlularının da yargılanacağı kaydedildi.

Rusya- Ukrayna Savaşı yaklaşık bir senedir devam ediyor. 1 Ocak tarihinde Kiev, Ukrayna'nın Makiivka şehrinde bulunan Rus askerlerinin bulunduğu geçici bölgeyi altı HIMARS füzesiyle vurduğunu duyurmuştu. Saldırı sonrasında 89 Rus askeri hayatını kaybederken olayın sebebi de ortaya çıktı.

"SORUMLULAR YARGILANACAK"

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Olayın asıl sebebinin, yasaklanmasına rağmen kitlesel şekilde cep telefonu kullanılması, bu durum, düşmanın füze saldırısı için askeri personelin bulunduğu yerin koordinatlarını tespit etmesine ve bulmasına yol açtı. Gelecekte benzer trajik olayların yaşanmaması için şu anda gerekli önlemler alınmaktadır. Soruşturma sonucunda, suçlu yetkililer adalet önüne çıkarılacak" ifadelerine yer verildi.

UKRAYNA 400 ASKERİN ÖLDÜĞÜNÜ İDDİA ETMİŞTİ

Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun füze saldırıları sonucu Makeyevka yakınlarında 63 Rus askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Ukrayna ise saldırıda yaklaşık 400 Rus askerinin öldüğünü iddia etmişti.

"AMERİKAN ROKETLERİYLE SALDIRI OLDU"

Donetsk'in işgal altındaki bölgelerinde Rusya'nın atadığı üst düzey yetkili Daniil Bezsonov Telegram üzerinden yaptığı açıklamada "Meslek okuluna Amerikan MLRS HIMARS roketleriyle büyük bir saldırı oldu. Ölü ve yaralılar var, kesin sayı hala bilinmiyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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