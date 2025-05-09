Öğretim görevlisinden Ankara'da kefenli Gazze protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Öğretim görevlisinden Ankara'da kefenli Gazze protestosu

Geniş Video İzle

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Sağlam, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek için Ankara'daki Ulus Zafer Anıtı önüne temsili kefene sarılmış bebek cenazeleri bıraktı.

09.05.2025 18:34  Güncelleme: 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğretim Üyesi Dr. Kemal Sağlam, Gazze'de yaşanan İsrail katliamına dikkat çekmek için Ankara'daki Ulus Zafer Anıtı önüne temsili kefene sarılmış bebek cenazeleri bıraktı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Kemal Sağlam, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla Ulus Zafer Anıtı önünde bir protesto gerçekleştirdi.

"GAZZE'DE BEBEKLER ÖLÜYOR, İNSANLIK ÖLÜYOR"

Sağlam, öğrencilerinin yaptığı çalışmaları sergiledi. Yanmış kefenlere sarılı tahta parçalarını meydana dizen Sağlam, "Odunlar uyanın; Gazze'de bebekler ölüyor, insanlık ölüyor" diyerek slogan attı.

"ACIMASIZ KATLİAMA SES ÇIKARMIYORUZ"

Sağlam, topluma örnek olmak ve insanları harekete geçirmeyi amaçladığını belirterek, "Böyle büyük bir katliamı, böyle acımasız katliamı insanlık olarak izliyoruz ve hiç ses çıkarmıyoruz. Buna bir ses çıkarmak adına, insanlığı harekete geçirmek adına, bu performans eylemlerimi sergiliyorum. Elimdeki odun parçası kabalığı, duyup da duyumsamazlıktan geleni, bir odun gibi hiç ses çıkarmamayı temsil ediyor. Kendisi de sözlük anlamıyla yanmak için kullanılan bir parçadır. İnsanlık bir odun gibi cehennemde yanıp kül olacaktır. Buna 'dur' demeliyiz" dedi.

"SES GETİRMEK AMACIYLA YAPILDI"

Bütün insanlık bir olmalı ve Gazze'deki bu savaşı durdurmalı. Öğrencilerimin çalışmalarını alıp, getirip burada sergiledim. Çadır figürü benim eserim. Çadır figürü Gazze'deki derme çatma bez çadırlarla yapılan çadırları temsil etmekte. Diğer taraftan bir şeffaf folyo üzerine yapmış olduğum resim de Doktor Hüsam'ın suçsuz yere hapsedilmesine ve Rümeysa'nın Amerika'da halen daha hapiste olmasına bir etki kazandırmak adına ve de işgal edilmiş toprakların tekrar Müslümanlar tarafından kazanılmasına bir ses getirmek amacıyla yapıldı" dedi. (DHA)

Öğretim görevlisinden Ankara\'da kefenli Gazze protestosu
Kaynak: DHA

Artvin, Ankara, Eğitim, Dünya, Bebek, Gazze, Ulus, Son Dakika

Son Dakika Dünya Öğretim görevlisinden Ankara'da kefenli Gazze protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ferhat Karsulu:
    Allah razı olsun 6 1 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    Allah razı olsun hocam 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de ’Körfez Gate’ skandalı Netanyahu’nun danışmanı tutuklandı İsrail'de 'Körfez Gate' skandalı! Netanyahu'nun danışmanı tutuklandı
Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim
Türkiye’den Suriye’ye doğal gaz ihracatı başlıyor Türkiye'den Suriye'ye doğal gaz ihracatı başlıyor
Şanlıurfa’da balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Şanlıurfa'da balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Traktör taraftarından İstanbul’da coşkulu şampiyonluk kutlaması Traktör taraftarından İstanbul'da coşkulu şampiyonluk kutlaması
Minguzzi ailesi destek için duruşmaya gelenlerle duygu dolu anlar yaşadı Minguzzi ailesi destek için duruşmaya gelenlerle duygu dolu anlar yaşadı
Girişimler başladı Onyekuru, dördüncü kez Süper Lig yolcusu Girişimler başladı! Onyekuru, dördüncü kez Süper Lig yolcusu
Bodrum’da su borusu patladı Evleri su bastı, araçlarda hasar oluştu Bodrum'da su borusu patladı! Evleri su bastı, araçlarda hasar oluştu
Özgür Özel’den Yılmaz Özdil’e çok sert tepki: O geri vitesi yedirirler adama Özgür Özel'den Yılmaz Özdil'e çok sert tepki: O geri vitesi yedirirler adama
Vatikan’da yeni Papa halkı selamladı Vatikan'da yeni Papa halkı selamladı
UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu

17:39
PKK’nin kongresini toplaması sonrası MHP cephesinden ilk yorum: Kan ve kin devri kapanmıştır
PKK'nin kongresini toplaması sonrası MHP cephesinden ilk yorum: Kan ve kin devri kapanmıştır
17:37
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
16:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı
16:31
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
16:16
DEM Parti’den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor
DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor
08:15
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı
Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
07:56
Galatasaray yarın şampiyon olabilir
Galatasaray yarın şampiyon olabilir
07:34
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
07:16
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek
Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
06:30
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
01:17
Kartalkaya’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
00:45
UEFA Konferans Ligi’nde finalin adı belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 19:07:29. #7.11#
SON DAKİKA: Öğretim görevlisinden Ankara'da kefenli Gazze protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.